El presidente del Sifup, Gamadiel Garcia, amenazó con un paro si no hay sanciones ejemplificadoras por lo sucedido con el arquero azul Martín Parra. Criticó con dureza a los presidentes de los clubes

El Sindicato de Futbolistas Profesionales reaccionó en las últimas horas al bochornoso incidente ocurrido en el clásico universitario por Copa Chile y amenaza con un paro si no hay sanciones ejemplificadoras por lo sucedido con el arquero azul Martín Parra.

En redes, el gremio que preside Gamadiel García se lanzó en contra de la dirigencia de Universidad Católica: “Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?”.

“Le pedimos a la @ANFPChile reunirnos de manera urgente para analizar la compleja realidad que viven los trabajadores del fútbol en materia de seguridad. Los futbolistas estamos disponibles para buscar soluciones, pero siempre priorizando-velando por la integridad de los asociados”, añadió.

Más tarde, en diálogo con Radio Usach, el timonel del Sifup no descartó llamar a paro si no existe un castigo ejemplar por lo sucedido en el Estadio Elías Figueroa. El arquero de la U terminó con un trauma acústico, debiendo salir en ambulancia del recinto, luego que bengalas le explotaran a su lado.

“Podríamos tomar la medida porque está dentro de las acciones que podemos tomar para proteger a nuestros jugadores, pero depende de los capitanes, ya se hizo la consulta. Pedimos ya también una reunión con la ANFP para el próximo lunes”, expresó.

Además, Gamadiel García se lanzó en contra de los presidentes de clubes por esta seguidilla de desórdenes de las barras y específicamente contra el mandamás de Cruzados, Juan Tagle.

“Reconoció (Tagle) que tenían vínculos con la barra y hay un reglamento que lo prohíbe directamente, por lo que esto va mucho más allá de lo que ocurrió solo en el partido”, declaró.

“Hace mucho tiempo vamos errando el camino, avalando delincuencia dentro del estadio, levantando y poniendo recursos de protección para que las sanciones no se lleven a cabo y se pueda jugar el siguiente partido con público”, complementó.

Continuando con la crítica hacia los dirigentes, el otrora volante indicó que “los presidentes de los equipos son los que no quieren poner sanciones ejemplificadoras, no quieren poner reglas claras, porque son los afectados directamente. Cuando pasan estas cosas que son graves y los mismos presidentes empiezan a dar excusas públicas, ahí nacen todos los problemas”.

“Hablan de la industria del fútbol, pero las decisiones se toman entre cuatro paredes, entre los 32 presidentes que componen el Consejo (…) Cuando tienes una sanción que no te influye en nada, te da lo mismo, te llega igual la plata de la TV. Esto aburre, porque quienes tienen que tomar medidas no lo hacen, porque no les conviene, son parte de este círculo vicioso. Muchos equipos prefieren que les suspendan el público a gastar en seguridad”, sentenció.