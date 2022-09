El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, exteriorizó su emoción este domingo por el triunfo azul por la cuenta mínima sobre Universidad Católica, en el cruce de ida por los cuartos de final de la Copa Chile.

“No habíamos ganado un clásico en todo el año”, fue la frase que marcó la rueda de prensa del técnico del elenco colegial. Miranda ve en este resultado un importante envión anímico para lo que viene: la revancha con los cruzados y la definición del Campeonato Nacional, donde pelea por evitar el descenso a Primera B.

“Pensando a futuro es importante este triunfo, no habíamos ganado un clásico en todo el año y lo hicimos con nuestra gente, con un apoyo emocionante, se valora mucho desde este lugar. La gente necesitaba un desahogo como este”, indicó al momento del análisis.

“No quiero hablar de un antes y un después, pero sí hay envión anímico que refuerzan ciertas cosas, crecemos como equipo y confianza. Cuando se trabajan y hacen a conciencia, cuando hay intensidad, los resultados llegan”, complementó.

Ya pensando en la revancha del día jueves 29 de septiembre, el técnico interino de los azules dijo que “quedan 90 minutos, el tema del Campeonato Nacional está guardado, pero nos sirve para crecer como grupo. La prioridad es el campeonato, estamos en situación difícil, pero la U como club grande debe estar preparado para enfrentar dos torneos y ganar“.

“Hoy le ganamos a un rival que venía al alza y hoy pudimos ganarles. Con un esfuerzo grande, porque hay jugadores tocados, con molestias y a partir de mañana veremos cómo están para la revancha del miércoles. El momento de la U hace que los jugadores estén más tensos. Pero nada es grave, solo hay contracturas”, apuntó.

Por último, Miranda tuvo positivos conceptos para su plantel de jugadores por su destacada presentación en el Estadio Santa Laura.

“Todos los jugadores están demostrando que están capacitados para jugar. Eso es fundamental para el entrenador, elegir el once, los que vayan a la banca. Eso me enriquece a mí como entrenador y a ellos como jugadores. Por eso me pone contento lo de Martín Parra”, finalizó.