Un exjugador de Colo Colo que no pasa por un buen momento es Francisco Huaiquipán, quien está cumpliendo tres años y un día de libertad vigilada por haberse involucrado en el ingreso de un camión en el que se encontraron 38 teléfonos móviles y drogas a la cárcel Colina 1.

Todo esto, ocurrió en septiembre del año 2021, donde en un principió arriesgaba una pena de 10 años de privación de libertad, pero se redujo su condena.

Durante el proceso que cumple el exjugador de Magallanes, se le acusó de incumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en su contra.

Ahora, el ‘Cacique de la Legua’, conversó de lo ocurrido con TVN, en donde tuvo un momento de furia, cuando se le consultó por lo sucedido hace un año atrás.

En el diálogo, el exvolante se enrabió con la consulta en torno a su negro episodio en septiembre pasado, donde reaccionó diciendo: “No sé, poh. Por eso yo te estoy diciendo. Ahí estás llegando a algo que hablamos nosotros personalmente y que no era así, porque a mí no me vas a meter el dedo ahí”.

“Yo me subí, se acabó y era. O la entrevista se acaba, hermano. Decide, poh. Tú estás metiendo el dedo en la llaga donde yo no te voy a decir nada”, indicó.

Antes de que llegará el álgido momento de la entrevista, el ex ‘albo’ entregó antecedentes de lo ocurrido. “Yo estaba trabajando ese día. Ese día el camión ya estaba cargado con los materiales. Es un camión de mi cuñado, de mi familia. Yo me subí al camión sin tener idea de lo que llevaba”.

“Se encontraron esas cosas, se habló muy mal. Asumí, me hice responsable de algo que no era mío y ya está. Era”, sostuvo.

Además, aclaró su postura de no conocer lo que llevaba y que es totalmente inocente. Con relación a esto, Huaiquipán expresó: “Te estoy hablando de corazón. Estoy agradecido de la gente que me está ayudando, eso fue lo que pasó; me subí, no tuve a lo mejor que haberme subido y listo. No sé de dónde vienen las cosas y por algo estoy en libertad”.

Sin duda un lamentable episodio para uno de los jugadores que comenzó desde abajo y logró llegar a lo más alto de campeonato chileno jugando para el cuadro ‘popular’.