Johnny Herrera, otrora arquero y símbolo de Universidad de Chile, no encuentra explicación para que Darío Osorio no sea titular ante Universidad Católica este sábado en el clásico universitario

No lo puede creer. Johnny Herrera, otrora arquero de Universidad de Chile y actual comentarista, le dio duro al entrenador azul Diego López por no poner en el once inicial del clásico universitario al mediocampista Darío Osorio.

Incredulidad y molestia generó en la afición del ‘Romántico Viajero’ la determinación del estratega uruguayo de colocar en la suplencia a uno de los jugadores de mejor rendimiento esta temporada en La U. Incluso, el volante viene de darle con un golazo la clasificación al cuadro estudiantil a los cuartos de final de la Copa Chile 2022.

López optaría por un mediocampo ofensivo compuesto por Lucas Assadi, Jeisson Vargas e Israel Poblete, relegando a la banca al joven de 18 años. De esta manera, la ausencia de Osorio pasa exclusivamente por una decisión táctica.

Ante esto, Johnny Herrera no dudó en sacar la voz en su rol de comentarista y lapidó al técnico del elenco colegial.

“No hay excusa, tiene que estar lesionado, tiene que estar un poquito tocado porque es imposible que tu mejor jugador vaya a la banca“, indicó en TNT Sports.

“Me cuesta entender esto (de López) y también me cuesta entender los cambios que hizo el otro día. Cuando hizo los tres cambios y quedaba media hora de partido y Osorio se cayó cuando faltaban 20 minutos, estaba raja jugando”, agregó.

Ya entrando en el análisis del clásico de esta tarde, el otrora guardameta y símbolo azul señaló que “lo único que le pedía al profesor López era que se arriesgara un poquito, que mandara a sus jugadores a jugar literalmente, porque cuando te dedicas tanto a defender, obviamente que merece preocupación la banda derecha de Católica, pero la U tiene jugadores que desequilibran“.

Para finalizar, Herrera apuntó que Universidad de Chile tiene jugadores que le pueden hacer mucho daño a Católica y entre ellos está Osorio, por lo que no entiende la determinación de Diego López.

“Tiene a Assadi, Osorio, Vargas. Está muy preocupado de defender, aunque pongo en serias dudas la oncena”, sentenció.