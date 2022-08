Una lamentable golpiza sufrió un árbitro durante un partido de fútbol amateur en Antofagasta el último fin de semana. El agredido, incluso, fue lanzado por una quebrada en el sector norte de la ciudad.

Las imágenes que se han viralizado en las últimas horas impactan: un juez de fútbol tirado en el piso en el desierto, mientras algunos lo socorren e intentan levantarlo, en principio, sin mayor éxito. Minutos antes, el encargado de aplicar justicia en un partido fue salvajemente ‘molido’ a palos.

“Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defienda, lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos”, se escucha a una testigo en un video publicado por la cuenta de Twitter Pulso Regional.

Otro, visiblemente molesto, repudia lo ocurrido y expresa que “¡Eso es una mariconada, cómo le van a estar pegando a una persona!”

🛑Jugadores golpearon a árbitro amateur y lo tiraron por una quebrada en sector norte de #Antofagasta pic.twitter.com/ZcSav5Krtr — PulsoRegional (@PulsoDeChile) August 20, 2022

El repudiable suceso ocurrió en medio del enfrentamiento de los equipos Liga Deportiva Real 1 de Mayo y Salvador Quezada, por el campeonato de la Liga Norte de Antofagasta.

Según explicó el presidente de 1 de mayo a 24 Horas, el hecho se originó “tras un mal cobro, una expulsión en la que el jugador se ofusca y agrede, y para más remate después le pega unos palos en la cabeza, teniéndolo ya a mal traer”.

“Son todo cosas del fútbol, pero tampoco eso justifica la agresión que tuvo el señor árbitro”, agregó.

En tanto, el secretario de la competencia, Luis Arancibia, admitió al mismo medio que “el árbitro estaba en el suelo, en la tierra acostado y de ahí tuvimos que levantarlo entre todos para dejarlo en un lugar seguro”.

“Se despejó el área, se mandó para la casa a los jugadores y ahí nos empezamos a comunicar con las primeras atenciones, que son ambulancias y carabineros”, añadió.

Consignar que el árbitro Luis Chávez fue trasladado hasta el Hospital Regional, donde se encuentra en Observación. Eso sí, Carabineros logró conversar con la víctima quién acordó realizar una denuncia formal.