Johnny Herrera, exportero de Universidad de Chile, protagonizó un tenso debate con Rodrigo Torres, hincha de Colo Colo que representa al ‘Cacique’ en el programa Show de Goles de TNT Sports.

El ídolo de La U analizaba lo que será el Superclásico de este domingo, válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional, momento en el que tuvo un áspero cruce de declaraciones con el contertulio albo.

“Están hablando los hinchas, así que tengo que ser hincha. Es el típico hincha colocolino tipo ‘oh, shí’ y todo ese cuento. Después van y pierden en el último minuto y se les escapan los campeonatos. Así siguen y siguen”, partió señalando Herrera.

“Hoy por hoy el momento de La U no es bueno, está ultra claro. Pero yo creo que son ciclos y ojalá este domingo termine este ciclo en que Colo Colo ha ganado tantas veces. Espero que La U haga un papel digno, nada más”, agregó el exportero.

En ese momento tomó la palabra Torres, quien le respondió sin filtro al ‘Samurái’: “Entiendo a Johnny, si le hicieron 32 goles en los clásicos. Entiendo lo que dice ahora como hincha, porque como en la cancha querido Johnny, usted sabe…”. “Sí, dos finales te ganamos”, replicó el exseleccionado.

Luego, el contertulio de Colo Colo volvió a la carga: “Si no me equivoco jugó 24 clásicos, ganó 7 y perdió 12, por ahí. Por eso lo respeto. Pero el argumento, que es la cancha, no hay. Por eso digo que para ser el partido más importante, por el tema de que son las barras más grandes, hay poca competencia y eso lamentablemente la historia se va alargando”.

Para cerrar, Torres le enrostró a Johnny Herrera las últimas malas campañas del elenco estudiantil: “Si La U no remonta, quizás en qué va terminar esto, con los años quizás en que va a terminar. Ustedes han estado peleando para irse a la B”.

La U y Colo Colo se enfrentan este domingo 31 de julio, a contar de las 13:30 horas, por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Revisa el cruce entre Johnny Herrera y Rodrigo Torres: