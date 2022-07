El Campeonato Nacional 2022 vivirá su vigésimo jornada este fin de semana, una donde el plato fuerte será el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

El choque entre azules y albos finalmente se jugará en el estadio Fiscal de Talca, este domingo 31 de julio, y promete dar que hablar por el mal momento de La U que intentará dar la sorpresa ante el líder del torneo.

Pero la fecha comienza este viernes 29, con dos encuentros. Los primero en saltar a la cancha serán Huachipato y Unión Española, dos elencos que necesitan reencontrarse con las victorias.

Trascartón, será el turno de Unión La Calera, que quiere seguir escapando de la parte baja de la tabla, ante un Palestino ilusionado con pelear los primeros lugares.

Ya el sábado 30, un duelo clave por el descenso abrirá la jornada: Deportes Antofagasta, colista con 15 puntos, versus Coquimbo Unido, penúltimo con 16 unidades.

Luego se medirán Deportes La Serena y el sorprendente Ñublense, segundo de la tabla. El turno sabatino continúa con Universidad Católica recibiendo a Cobresal; y se cierra con la visita de Everton a Curicó Unido.

Finalmente, el domingo 31, el Superclásico se disputará desde las 13:30 horas y, en último turno, Audax Italiano y O’Higgins se enfrentarán a las 18:00 horas.

Viernes 29 de julio:

Huachipato vs Unión Española, 18:00 horas, estadio Huachipat-CAP Acero.

Unión La Calera vs Palestino, 20:30 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 30 de julio:

Deportes Antofagasta vs Coquimbo Unido, 12:30 horas, estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes La Serena vs Ñublense, 15:00 horas, estadio La Portada.

Universidad Católica vs Cobresal, 18:00 horas, estadio San Carlos de Apoquindo.

Curicó Unido vs Everton, 20:30 horas, estadio La Granja.

Domingo 31 de julio:

Universidad de Chile vs Colo Colo, 13:30 horas, estadio Fiscal de Talca.

Audax Italiano vs O’Higgins, 18:00 horas, estadio Lucio Fariña.