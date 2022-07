Paula Navarro, tricampeona como entrenadora con Santiago Morning, reveló a BioBioChile que no se han contactado con ella para sustituir a José Letelier en el banco de La Roja femenina

La exitosa entrenadora del fútbol femenino, Paula Navarro, aclaró tajantemente este jueves que no ha sostenido ningún contacto con la ANFP para hacerse cargo del banco de La Roja Femenina, luego del irregular paso del seleccionado por la Copa América de Colombia.

El actual técnico del combinado, José Letelier, debió enfrentar numerosos cuestionamientos por el rendimiento de Chile en el certamen continental, donde finalizó en la quinta plaza y con la opción de pelear en el repechaje por un cupo al Mundial 2023.

El objetivo era alcanzar el boleto a la próxima Copa del Mundo de forma directa y no se pudo. Letelier tambalea e incluso la prensa nacional ya apuntó a Paula Navarro y Carlos Véliz (actual DT de Universidad de Chile) como los principales candidatos a tomar el banco de la Roja femenina.

Incluso, la tricampeona al frente de Santiago Morning en 2018, 2019 y 2020 asoma como la favorita debido a su buena relación con gran parte del plantel.

Consultada por si se han contactado desde Quilín para ofrecerle el ‘Equipo de Todos’, Paul Navarro declaró a BioBioChile que “yo estoy en estos momentos en Santiago Morning, liderando un proyecto exitoso de 15 años. No he hablado con nadie y no tengo idea de nada de lo que se dice, yo sigo en mi club y muy contenta con todo lo que hemos desarrollado en torno al fútbol femenino”.

“Hemos sido un club pionero en la profesionalización de las jugadoras, en mejorar la industria, en muchas cosas. Se hablan muchas cosas que no sabemos de dónde vienen”, añadió.

“Cualquier persona que está inmersa en el fútbol siempre quiere dirigir a una selección”

Sin embargo, la también entrenadora de futsal profesional mira con muy buenos ojos la posibilidad de dirigir al seleccionado. “Cualquier persona que está inmersa en el fútbol siempre quiere dirigir o estar en una selección, tanto como jugador, jugadora, entrenador o lo que sea”, dijo.

Respecto a si está abierta a conversar con la dirigencia del balompié nacional, Navarro se limitó a indicar que “siempre existen personas que están interesadas en que uno se vaya a trabajar a sus clubes, organizaciones o diferentes entidades. El proyecto que he liderado acá no es solamente ser entrenadora, sino que desarrollar un proyecto en el tiempo, por 15 años, y que sea exitoso deportiva y económicamente”.

Chile y la Copa América de Colombia: “No fue lo que todos esperábamos”.

En cuanto al desempeño de la selección nacional en la Copa América de Colombia, la otrora estratega del ‘Chago’ señaló que “no fue lo que todos esperábamos, pero también tenemos que ver que la mayoría de las otras selecciones subieron mucho su nivel. Y eso debido a que todas las federaciones miembro de la Conmebol realizaron cierta inversión, en el desarrollo del fútbol femenino”.

“Hay selecciones que subieron mucho su nivel, como Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela. Creo que eso también hizo que no nos viéramos tan bien. Pero el nivel subió y eso se notó. Lo bueno es que aún está la posibilidad de clasificar al Mundial”, complementó.

De cara al repechaje de febrero, que dará tres cupos al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Navarro apuntó que “queda tiempo para prepararse, tenemos materia prima, tenemos jugadoras muy buenas, está la mejor portera del mundo (Tiane Endler), entonces hay muchas cosas que van sumando y no hay que ponerse negativos”.

“En Chile hay muy buenas jugadoras y así tiene muchas posibilidades de clasificar. Nosotros todavía nos cuesta hacer entender a nuestros dirigentes que tenemos mucha materia prima en el fútbol femenino y que podemos desarrollar un producto muy atractivo, vendible y rentable. Ojalá que nos vaya bien y que estemos de nuevo en un Mundial”, añadió.

El conflicto Endler-Letelier: “Las chicas pueden opinar lo que quieran”

Paula Navarro no dejó de lado los llamativos dichos de Christiane Endler durante el certamen en suelo ‘cafetero’. La golera del Olympique de Lyon criticó el nivel del combinado y le quitó piso a la continuidad de José Letelier. “No podemos jugar así”, expresó.

Frente a esto, declaró que “cuando los resultados no se te dan, uno busca explicaciones y entender lo que sucedió. Creo que la Tiane no ha hecho nada fuera de contexto, esa es su opinión y es válida y ahora lo que hay que pensar es lo que viene para adelante. Ya aprendimos, tropezamos, nos caímos y vamos, levantémonos y sigamos, pero claramente las chicas pueden opinar lo que quieran y es válido”.

“Cuando uno sufre y no se esperaba este resultado, te sientes un poco decepcionada. Creo que fue un cúmulo de emociones y las expectativas que uno tiene son altas, las chicas son exigentes con ellas mismas. En este país estamos acostumbrados a no decirnos las cosas”, agregó.

Por último, frente a las constantes críticas hacia Letelier por su planteamiento, la DT que dejó en abril de 2021 el banco de Santiago Morning dijo que “los entrenadores de repente pintamos de acuerdo a lo que vemos en los entrenamientos con las jugadoras. Y hay veces en que lamentablemente nos equivocamos, porque tenemos percepciones diferentes. Además a veces se nos olvida que este es un juego y el rival propone, y el rival te estudia”.