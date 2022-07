Francisca Moroso, otrora seleccionada de La Roja femenina y exjugadora de Colo Colo y Universidad de Chile, remeció al balompié nacional en octubre de 2021 al confirmar su retiro por una lucha contra la depresión.

Luego de 14 años de carrera, la otrora futbolista decidió colgar los botines para centrarse en enfrentar un partido contra la enfermedad que, para ella, se transformó en “el más importante de mi vida”.

Meses después de su anuncio, ‘Fran’ apela a la ayuda desinteresada para costear su tratamiento.

Lo hace a través de una rifa que promociona en sus redes sociales y que tiene como premios, en su mayoría, camisetas de destacados jugadores nacionales.

En conversación con BioBioChile, Moroso dio detalles de qué la llevó a organizar el sorteo.

“En mayo de este año tuve una recaída súper fuerte, que terminó con un intento de suicido. Ahora estoy en un tratamiento muy costoso llamado DBT (terapia dialéctico conductual)”, contó la exseleccionada.

Además de la recaída que Francisca Moroso tuvo en mayo, que la obliga a estar acompañada y le impide trabajar, la exjugadora convive con constantes “bajones” de ánimo.

“Si bien tengo Isapre, no me cubren nada. Me devuelven 5 mil pesos y cada sesión, que son semanales, cuesta 60 mil”, detalló Moroso.

Los premios de la rifa de Francisca Moroso

La rifa organizada por la exseleccionada nacional ofrece atractivos premios, donde destacan una camiseta de La Roja de Marcelino Núñez y una de Universidad Católica autografiada por el plantel cruzado.

“Tengo algunos amigos en el mundo del fútbol y traté de recolectar algunos premios, principalmente camisetas. Hay unos premios enfocados más en el fútbol masculino, y otra más en lo femenino”, explicó Francisca Moroso.

Para la segunda tanda de premios, figuran una camiseta de Christiane Endler firmada por el plantel de La Roja y otra de la exseleccionada Fernanda Pinilla.

“Tengo harto contacto con Christiane, que ya me había ayudado con una camiseta del Lyon, que también rifé. Fernanda me ayudó también y las otras chicas han difundido pese a que estaban en otra en la Copa América”, indicó la exjugadora.

El sorteo se realizará este sábado 6 de agosto, a las 20:00 horas. Cada número cuesta 3 mil pesos y el paso a paso para adquirirlos está en las redes sociales de la otrora seleccionada.

La Copa América de La Roja

‘Fran’ también se dio un tiempo para analizar el cometido del ‘equipo de todos’ en el torneo disputado en Colombia, donde las dirigidas por José Letelier lograron el quinto lugar.

“Chile tiene muchas buenas jugadoras, no solo las que fueron seleccionadas. Hay unas más jóvenes que se han ganado un lugar y aprovechando el crecimiento del fútbol femenino”, señaló Moroso.

“Yo creo que el proceso está desgastado y, en mi opinión, se hace necesario un cambio de técnico. Ojalá llegue un cuerpo técnico que se enfoque en la proyección de jugadoras jóvenes y formar un equipo con lo bueno que ya hay a disposición”, concluyó la exjugadora.