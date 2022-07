Uno de los jugadores importantes del plantel de la selección chilena Sub- 20 que obtuvo el tercer lugar hace 15 años en el Mundial de Canadá, es sin duda Hans Martínez, que a su corta edad en la cita mundialista, se afirmó como un bastión en la zaga que consiguió la medalla de bronce en suelo canadiense.

Lejos de lo que se prometía en el inicio de su proyección como futbolista, terminó el oriundo de Santiago, que se retiró en 2020 en medios de problemas con su equipo en aquel entonces, Lautaro de Buin.

Los detalles contractuales con los ´Toquis’ significaron una disputa legal con los dirigentes, luego de acusar que no cumplieron con lo pactado ni pagar sus cotizaciones.

Ya han pasado dos años desde que el ex defensor colgó los botines, pero en conversaciones con Redgol, el ex Udec, comentó que está muy lejano de las canchas que alguna vez tuvo la oportunidad de pisar.

Así lo comentó el ex jugador de O´Higgins, que en diálogo con el medio deportivo señaló: “Ufff, desligado del fútbol. Lamentablemente mi última etapa no fue como lo esperaba. Hoy me dedico cien por ciento al ámbito deportivo, pero alejado del fútbol. Y mentalizado en otra etapa de mi vida”.

“Uno como jugador siempre quiere terminar de la mejor manera en cada parte, y lamentablemente lo que me pasó fue doloroso. Nunca esperé terminar mi carrera de esa manera. Al no terminar de buena manera duele, y se recuerda con amargura no haber podido terminar de buena manera esta linda etapa”, detalló el ex ‘cruzado’.