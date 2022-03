La ANFP dio a conocer esta jornada la programación de los duelos de la fase 2 de la Copa Chile.

En su página oficial, el ente rector publicó los horarios de cada uno de los enfrentamientos, destacando el clásico penquista entre Deportes Concepción y Fernández Vial para este sábado 26 de marzo.

El pleito entre ‘lilas’ y ‘aurinegros’ será además televisado por TNT Sports.

Otro duelo que resalta es el que disputarán el amateur Colo Colito, de la población Barrio Norte, contra Universidad de Concepción. Este compromiso será el domingo, desde las 18:30 horas, y también podrá ser visto en TV.

Cobreloa vs Deportes Iquique, Deportes Iberia vs Deportes Temuco y La Higuera vs Santiago Wanderers son otros cotejos que, en la antesala, asoman como atractivos.

Recordemos que en esta etapa las llaves son a un solo partido y eliminación directa.

PROGRAMACIÓN SEGUNDA FASE COPA CHILE

Sábado 26 de marzo

17:00; Deportes Concepción vs Fernández Vial, estadio Ester Roa (TNT Sports)

20:00; La Higuera vs Santiago Wanderers, estadio Nicolás Chahuán (TNT Sports)

Domingo 27 de marzo

17:00; General Velásquez vs Deportes Santa Cruz, estadio Municipal Augusto Rodríguez

17:00; Deportes Iberia vs Deportes Temuco, estadio Municipal de Los Ángeles

17:00; Provincial Ranco vs Deportes Puerto Montt, estadio Carlos Vogel

17:30; San Bernardo vs Magallanes, estadio Municipal de San Bernardo

17:30; San Antonio Unido vs San Luis de Quillota, estadio Municipal Manuel Rojas del Río

17:30; Rodelindo Román vs Deportes Melipilla, estadio Municipal de Barnechea

18:00; Cobreloa vs Deportes Iquique, estadio Zorros del Desierto

18:00; Independiente de Cauquenes vs Rangers, estadio Fiscal de Talca

18:00; Lautaro de Buin vs Santiago Morning, estadio El Teniente de Rancagua

18:00; Provincial Ovalle vs Deportes Copiapó, estadio Diaguita

18:30; Colo Colito vs Universidad de Concepción, estadio Ester Roa (TNT Sports)

21:00; Trasandino vs Unión San Felipe, estadio Bicentenario Lucio Fariña (TNT Sports)

Lunes 28 de marzo

18:00; Real San Joaquín vs AC Barnechea, estadio Elias Figueroa de Valparaíso

18:00; Deportes Limache vs Deportes Recoleta, estadio Bicentenario Lucio Fariña