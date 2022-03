Con la primera fase de la Copa Chile culminada con varios partidos cancelados y otras sorpresas en el campo de juego, la ANFP oficializó los partidos de la segunda fase, en el que destacan algunos clásicos del fútbol chileno.

Si bien aún no se confirman las sedes de los partidos, los rivales ya están decididos. Entre los partidos más atractivos de esta ronda se encuentra el que disputarán Fernández Vial y Deportes Concepción.

El último encuentro que disputaron ambos por los puntos fue por el campeonato 2020 en Segunda División Profesional, aunque antes de eso el último enfrentamiento había sido hace 8 años.

Otros tradicionales encuentros que se jugarán en esta segunda fase son Trasandino-Unión San Felipe y General Velásquez-Deportes Santa Cruz. Entre los equipos amateurs que siguen en competencia está el Colo Colito, que goleó por 4-1 a La Obra en primera fase y ahora enfrentará a la Universidad de Concepción. Por su parte, La Higuera jugará ante Santiago Wanderers.

El equipo que avance a la siguiente fase se decidirá a partido único. Luego, en tercera ronda, se empezarán a jugar partidos de ida y vuelta.

Deportes Concepción vs. Fernández Vial

Deportes Iberia vs. Deportes Temuco

Provincial Ranco vs. Deportes Puerto Montt

Colo Colito vs. Universidad de Concepción

Cobreloa vs. Deportes Iquique

Provincial Ovalle vs. Deportes Copiapó

Trasandino vs. Unión San Felipe

San Antonio Unido vs. San Luis

Deportes Limache vs. Deportes Recoleta

La Higuera vs. Santiago Wanderers

San Bernardo vs. Magallanes

Real San Joaquín vs. A.C. Barnechea

Rodelindo Román vs. Deportes Melipilla

Lautaro de Buin vs. Santiago Morning

General Velásquez vs. Deportes Santa Cruz

Independiente de Cauquenes vs. Rangers