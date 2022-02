El exjugador nacional Mark González arremetió contra Pablo Guede luego de que el argentino fuera duramente criticado tras su salida del Necaxa en México.

Al ex entrenador de Colo Colo (donde coincidió con Mark González) lo acusan de un trato déspota con funcionarios de los clubes y de tráfico de influencias para favorecer a familiares.

Ante todo esto uno de los que reaccionó fue el comentarista y exjugador chileno Mark González, que tras su salida de Colo Colo en 2017 ya se había referido de manera similar respecto a Pablo Guede, entonces DT del ‘Cacique’.

Tras su salida del club, González dijo a Fox Sports que “Guede no es una buena persona. Es rencoroso y orgulloso. Lo mío fue una cosa demasiado notoria, fue muy drástico el cambio que tuvo. Al principio era conversar, tirar la talla, me saludaba, todo bien. Y de un día para otro, como si nada. Nos topábamos de frente y no nos podíamos ver. Si nos podíamos agarrar a combos, nos agarrábamos, pero por respeto al club no pasaba nada. Era muy desagradable el ambiente entre nosotros dos”.

Ahora, el ex lateral y extremo por izquierda aprovechó el momento para reflotar esa discusión. En su Instagram, subió una historia con una noticia donde se habla de las denuncias que caen sobre Pablo Guede con un escueto mensaje: “Creo que finalmente el tiempo me dio la razón”.

Recordar que Pablo Guede llegó a México para hacerse cargo de Monarcas Morelia, que luego se convirtió en Mazatlán; después pasó al Tijuana; y su última aventura fue en Necaxa, donde salió bastante criticado por un sector de la prensa y hasta un exfutbolista como Emmanuel Villa.