A días del puntapié inicial del Campeonato Nacional 2022, el sempiterno delantero de Coquimbo Unido, Esteban Paredes, hizo hincapié en su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno y aseguró que si le marca un gol al ‘Cacique’, no lo celebrará.

A pesar de haber sonado como incorporación para el plantel dirigido por Gustavo Quinteros, finalmente, el ‘Tanque’ renovó su vínculo con los ‘piratas’ por un año más y reveló que “nadie me llamó de Colo Colo”, asegurando que el tema “ya es pasado”.

Frente a la gran posibilidad de enfrentarse al equipo de sus amores, el ex Atlante y Querétaro de México expresó que “siempre será especial enfrentarlos, por todo lo que le entregué al club. No sé lo que va a pasar cuando entre a la cancha a enfrentar a mi equipo, donde estuve diez años muy lindos”.

¿Y si marcase un tanto contra los ‘albos’ lo celebraría? Paredes respondió: “Un gol contra Colo Colo jamás lo festejaría, por los diez años que estuve ahí no podría hacerlo. No fueron dos o tres años, fue mucho tiempo, así que es difícil celebrarlo, con el respeto que se merece Coquimbo Unido”.

Respecto de su estado de forma a sus 41 años, Paredes aclaró sentirse bien físicamente, manifestado que “voy a ir viendo cómo me siento, pero no me he salido de las prácticas. He aguantado bien el trabajo, sin dolencias. El año pasado tuve más desgaste por jugar más retrasado, ahora el profe me pone de 9″.

La primera fecha del Campeonato Nacional 2022 deparó un duro escollo para los ‘piratas’; Universidad Católica. Los ‘cruzados’ irán en busca de sus primeros tres puntos que los haga comenzar con el pie derecho en busca de defender su corona y lograr el tetracampeonato.

“Tendremos complicado el primer partido. Será un partido duro, donde no podemos cometer errores. Los equipos grandes te liquidan de una. Tenemos un equipo muy bueno futbolísticamente, de buen pie y esperemos estar a la altura de la ‘UC"”, sentenció el goleador histórico del ‘Cacique’.