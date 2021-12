Gonzalo Lauler, capitán de Deportes Melipilla, alzó la voz luego de que los ‘Potros’ fueran expulsados del fútbol profesional por irregularidades en los contratos de varios jugadores.

En diálogo con El Expreso PM, el todavía futbolista de los ‘blanquiazules’ lamentó la decisión y apuntó en contra de los exjugadores y exdirigentes del club que se hicieron parte de las denuncias.

“Fue sorpresivo, en la mañana me enteré por Instagram. Es doloroso, da un poco de angustia por todo lo conseguido en cancha. Yo llegué al club en 2016 y hoy todo se tira a la basura”, partió comentando Lauler.

Luego, sostuvo que “los perjudicados somos los que vienen más atrás. La persona que habló, Gino Valentini, no sé si tendría problemas con la dirigencia, el club, el presidente, pero nos termina afectando a todos”.

“Si tenían problemas con una persona debieron resolverlo directamente. No afectan a solo un club, afectan a una ciudad, a mucha gente y han provocado un daño tremendo”, agregó el capitán de los ‘potros’.

Sobre lo anterior, Gonzalo Lauler dedicó palabras a Ricardo Fuenzalida y José Huentelaf, su excompañeros que atestiguaron en contra de los metropolitanos.

“Ellos vieron por su conveniencia, no sé cuál habrá sido su motivo para irse en contra del club. Con Fuenzalida llegamos juntos a Melipilla, sé lo que consiguió y lo que el club le permitió lograr. No debiera olvidarse de la mano que le dio de comer. Es increíble como la plata puede derrumbar todo”, recalcó el capitán de los ‘blanquiazules’.

Consultado por las acusaciones por irregularidades en otros clubes, mencionadas por la dirigencia de los ‘potros’, Lauler afirmó que “no puedo ser tan irresponsable de decir que pasa en otros clubes, pero ahora le cargan a un equipo chico, que venía ascendiendo. Y equipos con historia como Huachipato buscan las formas de mantenerse como sea”.

Para cerrar, el capitán de Melipilla detalló que “no he hablado con mis compañeros hoy. No he tenido la ocasión para hacerlo, pero seguramente mañana lo haremos. Es muy angustiante todo, sentimos una angustia muy grande”.