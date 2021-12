A la espera del veredicto que podría obligarlos a jugar en Primera B, Deportes Melipilla sumó obstáculos a su defensa por “dobles contratos” y “pagos en negro” a algunos de sus jugadores durante 2021.

Los ‘Potros’ presentaron sus descargos en Quilín, pero ya se adelantó que tienen todo en contra. Prueba de lo anterior fue la declaración de un exmiembro de su plantel, quien destapó cómo operaba irregularmente el cuadro ‘blanquiazul’.

Ricardo Fuenzalida, otrora jugador de Melipilla, conversó con AS luego de presentarse en la ANFP y aseguró que todo el tiempo que defendió la camiseta de los metropolitanos lo hizo mediante pagos no permitidos.

“Tuve contratos negros, pero ahora, como pasó este revuelo, quise meterme y ayudar para que no vuelva a pasar más en el fútbol chileno”, indicó el futbolista, que el 2021 jugó por Deportes Santa Cruz.

Luego, el jugador detalló que Carlos Encinas (accionista del club) y Leonardo Zúñiga (presidente de Melipilla) las emprendieron contra el exdirigente Gino Valentini, algo que él no pudo tolerar.

“Hay fotos amenazándolo, fotos de la hija. Entonces, creo que se desviaron del tema y pasaron a algo delicado, como es la familia. Está en papeles y lo tiene la ANFP. Ya se demostró todo y creo que de esa forma no se puede discutir”, recalcó Fuenzalida.

“Me coimearon”

Consultado por el trato que recibió de parte de su exequipo, Ricardo Fuenzalida no dudó en apuntar contra Carlos Encinas y Leonardo Zúñiga.

“Llegué de Punta Arenas, supe cómo estaba el escándalo y no había tenido contacto hasta antes de ayer, cuando me coimearon para que me quede callado por lo que iba a decir. Pero obviamente yo no iba a traicionar mis principios. No tengo precio para venderme”, sostuvo el futbolista.

“(Encinas) me llamó ofreciéndome contrato con él. Fui muy querido en Melipilla, en el ascenso, y me sacaba eso. Me decía que vaya a su casa, que conversemos, que me iba a pasar una plata que él me debía cuando me fui a Audax Italiano desde Melipilla”, complementó Fuenzalida.

Luego, el jugador sumó que “ellos cobraron un préstamo y me falló en eso. Ellos sabían lo que se venía y por algo estaban en ese asunto de comprar jugadores para que no hablen. Pero creo que hablaron con el jugador equivocado”.

Para cerrar, Fuenzalida indicó que fue amenazado por los dirigentes de los ‘Potros’ durante la audiencia en la ANFP.

“Pasaba Zúñiga tocándome el vidrio, porque yo estaba en el comedor y ellos en otra sala. Pasaba al baño, me tocaba el vidrio, me saludaba, yo lo saludaba. Me hacía morisquetas, así como cuando te dicen ‘ya te va a llegar, espérate’. Yo estaba tranquilo, porque iba a decir la verdad. No tenía miedo”, insistió el jugador.

“No tengo problemas en que todo el pueblo melipillano se entere de cómo trabajaba Carlos Encinas y cómo quería comprar jugadores. Solo pido que la ANFP, con todas las pruebas que tiene, que son contundentes, pueda tomar una decisión para que esto no vuelva a suceder en el fútbol”, sentenció el exjugador ‘blanquiazul’.