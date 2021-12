Con la última fecha del Campeonato Nacional 2021 a la vuelta de la esquina, TNT Sports confirmó cómo se transmitirán los ocho partidos de la jornada 34 del certamen.

Vale señalar que, al estar en juego el título, además del descenso y el repechaje, la cantidad de partidos al unísono obligó a la señal televisiva a ingeniárselas para transmitir todos los encuentros.

El sábado 4 de diciembre, desde las 18:00 horas, Universidad Católica y Colo Colo dirimirán al nuevo campeón: los cruzados visitarán a Everton y los albos a Deportes Antofagasta.

A la misma hora y el mismo día, se enfrentarán Palestino ante Ñublense y Deportes La Serena contra el descendido Santiago Wanderers.

Ya el domingo 5 de diciembre, será el momento de definir la parte baja. Desde las 18:00 horas, Audax Italiano recibirá a Curicó Unido; Unión Española será anfitrión ante Cobresal; Universidad de Chile se medirá a Unión La Calera; y Huachipato las oficiará de local contra Deportes Melipilla.

Así se transmitirá la última fecha del Campeonato Nacional:

Sábado 54 de diciembre, 18:00 horas:

Palestino vs Ñublense – TNT y Estadio TNT Sports

Deportes La Serena vs Santiago Wanderers – CNN Chile y Estadio TNT Sports

Deportes Antofagasta vs Colo Colo – TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT Sports

Everton vs Universidad Católica – TNT Sports 3, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports

Domingo 5 de diciembre, 18:00 horas:

Audax Italiano vs Curicó Unido – TNT Sports 3, TNT Sports 2HD y Estadio TNT Sports

Unión Española vs Cobresal – TNT y Estadio TNT Sports

Universidad de Chile vs Unión La Calera – TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports

Huachipato vs Deportes Melipilla – Chilevisión y Estadio TNT Sports