Ñublense se sigue remeciendo luego de caer en la Supercopa ante Universidad Católica y la polémica que envolvió a Roberto Gutiérrez, delantero de los chillanejos.

De acuerdo a Redgol, el ‘Pájaro’ fue encarado por algunos compañeros luego de negarse a patear un penal en la tanda decisiva ante la UC, pese a haber ingresado en los minutos finales del partido y su eficacia como atacante.

“Algunos trataron de calmar, pero igual terminaron en empujones y casi termina en combos”, aseguró un jugador al citado medio, dando detalles de una supuesta discusión por el pasado de Gutiérrez como jugador cruzado.

Ahora, el propio delantero salió al paso de los cuestionamientos y, a través de redes sociales, dio su versión de lo sucedido en la cancha y camarines del estadio Ester Roa de Concepción.

“Quiero decirles que todo es mentira. Nadie me dijo nada, por lo menos en mi cara y de frente. La única persona que me preguntó por la situación fue el presidente del club y le hice saber porque fue mi decisión”, partió señalando el ‘Pájaro’.

“Ahora entiendo que compañeros y cuerpo técnico puedan estar molestos, pero no lo comparto. Así como yo también entiendo muchas cosas que han pasado en la interna y no las comparto, ¡y nunca he dicho nada!”, añadió el delantero de Ñublense.

Luego, Roberto Gutiérrez recalcó que “lo que han intentado hacer es dejarme de poco profesional en una situación puntual o buscando un responsable al momento, pero les digo que el responsable no soy yo y que mi carrera lo dice todo”.

“En mi carrera me ha tocado convertirle goles a Católica y lo que hice fue no celebrarlos. Hacerlos entender esto será difícil, porque ustedes no saben lo que uno siente por la institución y el cariño que me ha entregado el hincha”, sentenció el atacante de los ‘diablos rojos’.

Revisa el descargo completo de Roberto Gutiérrez: