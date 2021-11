La ANFP reveló este miércoles la programación de las dos últimas fechas del Campeonato Nacional 2021, con un importante número de partidos en simultáneo. Apuntar que tanto en la parte alta de la tabla como en la baja se juegan cosas muy importantes.

Colo Colo y Universidad Católica están igualados con 62 puntos en la cima de la clasificación, por lo que sus respectivos encuentros de la jornada 33 y 34 fueron fijados a la misma hora.

La penúltima jornada del torneo se jugará los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre, mientras que la última se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de diciembre.

Ante la disputa por evitar el descenso y la Promoción, tanto el sábado 27 de noviembre como el domingo 5 de diciembre habrán cuatro partidos y todos a la misma hora.

Revisa la programación de las fechas 33 y 34 del Campeonato Nacional:

Fecha 33:

Sábado 27 de noviembre

Cobresal vs Universidad de Chile, 18:00 horas

Curicó Unido vs Palestino, 18:00 horas

O’Higgins vs Deportes Antofagasta, 18:00 horas

Deportes Melipilla vs Everton, 18:00 horas

Domingo 28 de noviembre

Santiago Wanderers vs Audax Italiano, 12:00 horas

Colo Colo vs Unión Española, 18:00 horas

Universidad Católica vs Huachipato, 18:00 horas

Unión La Calera vs Deportes La Serena, 18:00 horas

Libre: Ñublense

Fecha 34:

Sábado 4 de diciembre

Deportes Antofagasta vs Colo Colo, 18:00 horas

Everton vs Universidad Católica, 18:00 horas

Palestino vs Ñublense, 18:00 horas

Unión Española vs Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

Huachipato vs Deportes Melipilla, 18:00 horas

Audax Italiano vs Curicó Unido, 18:00 horas

Universidad de Chile vs Unión La Calera, 18:00 horas

Deportes La Serena vs Santiago Wanderers, 18:00 horas

Libre: O’Higgins