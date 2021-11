Con su descenso a la Primera B ya consumado, las polémicas no cesan en Santiago Wanderers y en esta ocasión, fue Sebastián Ubilla quien disparó sus dardos en contra de Reinaldo Sánchez, presidente del club, y su familia, tras eliminarlo de las últimas convocatorias para no activar una cláusula de renovación de contrato.

En una entrevista con el programa porteño Zona Verde, el ‘Conejo’ relató lo sucedido el escandaloso día donde el ‘Decano’ llegó a tener tres entrenadores en menos de 24 horas; Emiliano Astorga, luego Moisés Villarroel y por último, Jorge Garcés.

“Tuve una reunión con directivos y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel , donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, y que supuestamente había un motín en el equipo”, detalló el ex delantero de Universidad de Chile.

En ese sentido, Ubilla reveló las razones que el presidente de la Comisión de Fútbol de Wanderers le dio: “Me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido. Después cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles”.

Formado en el elenco ‘caturro’ y oriundo de Quilpué en la Región de Valparaíso, el atacante expresó tener tristeza tras su compleja situación, manifestando que “me siento totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución. Da pena que traten a un canterano y todo el plantel así”.

Antes de finalizar, el ‘Conejo’ se refirió a las salidas de Emiliano Astorga y Moisés Villarroel, asegurando que a ambos les impusieron cómo y con quiénes debía jugar el equipo.

“Después del partido contra Everton, le piden a Emiliano que me saquen por el tema de los minutos, pero él no aceptó. Me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos”, sentenció.