La definición del Campeonato Nacional se encuentra a la vuelta de la esquina y si bien, la lucha por el título está al rojo vivo con Universidad Católica y Colo Colo, el complejo escenario con el descenso que vive La Serena, Melipilla, Curicó Unido, Universidad de Chile y Huachipato hará vivir una desenfrenada recta final del torneo.

Tras la derrota de este martes frente a los ‘torteros’, Santiago Wanderers selló su descenso y se transformó en el primer equipo en caer relegado a la Primera B en la temporada 2021. Sin embargo, quedan dos plazas por llenar; el otro descenso directo y la zona de la promoción.

En ese sentido, el equipo que finalice antepenúltimo en la tabla de posiciones disputará una llave frente al ganador de la liguilla del ascenso, donde se miden los elencos del Campeonato Ascenso Betsson que terminen entre el segundo y quinto puesto. Sólo Santiago Morning (48), Deportes Copiapó (49) y Coquimbo Unido (52) se han asegurado su presencia en dicha definición, aunque estos dos últimos lucharán en la jornada final para lograr el ascenso directo, siendo los ‘piratas’ quienes tienen más chances.

Una partido de la promoción que, al igual que su clásico rival Colo Colo en la temporada pasada, la ‘U’ ve con mucho peligro. La última victoria de Curicó Unido dejó al elenco laico en el penúltimo lugar de la clasificación, por lo que en las próximas tres jornadas, los ‘azules’ disputarán tres finales frente a O’Higgins, Cobresal y Unión La Calera, con la obligación de ganar para salir de aquella ingrata zona e incluso, no complicarse con el descenso directo.

Universidad de Chile se ubica en la tabla con 34 puntos, superando sólo por tres unidades a Huachipato (penúltimo de la clasificación y en zona de descenso directo), con el mismo puntaje que los ‘albirrojos’ y a una sola unidad de La Serena y Melipilla, quienes también se encuentran expuestos a la pérdida de la categoría, sobre todo este último, ya que los ‘potros’, a diferencia del resto de los equipos, cuenta con un partido más, por lo que sólo le restan dos finales.

Fecha 32:

– Deportes La Serena vs. Universidad Católica (13/11)

– Curicó Unido vs. Colo Colo (14/11)

– Huachipato vs. Santiago Wanderers (15/11)

– Universidad de Chile vs. O’Higgins (15/11)

Fecha 33:

– Curicó Unido vs. Palestino

– Universidad Católica vs. Huachipato

– Unión La Calera vs. Deportes La Serena

– Deportes Melipilla vs. Everton

– Cobresal vs. Universidad de Chile

Fecha 34:

– Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers

– Huachipato vs. Deportes Melipilla

– Audax Italiano vs. Curicó Unido

– Universidad de Chile vs. Unión La Calera

Cabe consignar que la ANFP definirá, dentro de los próximos días, la fecha y los horarios tanto para la fecha 33 como para la 34.

Tres jornadas que se vivirán al rojo vivo en el balompié nacional, donde la tabla podría variar de tal manera que Palestino (37), O’Higgins (36) y Cobresal (36) también correrían grandes riesgos de caer a la zona de la promoción.