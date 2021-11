Luego de la caída 0-3 frente a Curicó Unido de este martes, Santiago Wanderers firmó su descenso en el Campeonato Nacional 2021, en medio de una crisis tanto deportivo como administrativa. Y es que previo al trascendental compromiso ante los ‘torteros’, el ‘Decano’ llegó a tener tres entrenadores en menos de 24 horas, ya que tras la salida de Emiliano Astorga y el posterior anuncio de Moisés Villarroel como su reemplazante, Reinaldo Sánchez echó pie atrás a su decisión y nombrar a Jorge Garcés como nuevo entrenador de los ‘caturros’.

Un cúmulo de polémicas decisiones que no causaron gracia en la afición porteña, quienes llenaron de críticas al nuevo presidente del club. Unos cuestionamientos a los cual se sumó quien fue contratado para la ‘in extremis’ misión de salvar a Wanderers de perder la categoría.

En una entrevista en el diario La Estrella de Valparaíso, Astorga explicó su salida de la banca ‘wanderina’ y acusó a la directiva de entregarse al descenso en bandeja tras presiones de alinear a juveniles.

“Es lo que quería el nuevo presidente: ir pensando en 2022, sabiendo que el club estaba casi descendido. Lo venían pensando desde hace varias semanas y por eso también se produce mi salida, ya que siempre puse al equipo más fuerte que teníamos, pensando siempre en la opción de salvarnos. Lo que pasó no es lo ideal. Había que jugar como correspondía, sin dar ventajas“, puntualizó el ex estratega de Deportes Copiapó.

La llegada de Sánchez al ‘Decano’ generó polémica desde el inicio de su mandato, ya que apenas horas de haber asumido como nuevo mandamás ‘caturro’, el empresario tomó el toro por las astas y decidió finiquitar a dos grandes figuras del plantel; Francisco Alarcón y Marco Medel. Un hecho que generó controversia, pero donde el renacer de Santiago Wanderers (con la contratación de Ronnie Fernández) fue un bálsamo.

“No sé cuál es la opinión de la dirigencia respecto a eso. Igualmente, yo no vi nada malo en la interna del equipo”, explicó Astorga.

Respecto de los fuertes rumores de presiones de Reinaldo Sánchez en la confección del equipo titular, el DT reveló: “No quise que me impusieran cosas. No quise que me impusieran qué futbolistas debían jugar, ya que para algo está el técnico, que es el que tiene que determinar el equipo. Yo busqué siempre armar la oncena más fuerte para sumar puntos, así que no acepté eso, y por eso se da lo de mi salida”.

Antes de finalizar, el técnico de 61 años agradeció el apoyo incondicional de los hinchas ‘caturros’ y lamentó el descenso.

“Le tengo un cariño muy grande al club. Me ha dado mucho y siempre voy a estar disponible, porque los llevo dentro de mi corazón. Estoy muy contento y orgulloso por todo el cariño que siempre me ha mostrado la hinchada”, sentenció.