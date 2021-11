El ex lateral diestro nacional, Álvaro Ormeño, recordó uno de los momentos más polémicos de la Selección Chilena; el 'Puerto Ordazo', asegurando que no hizo nada y que sólo fue una persona la que lanzó comida, pero que ninguno de los presentes "tuvo los huevos" de detenerlo.

“El ‘Puerto Ordazo’ fue el gran error de mi carrera”, aclara el ex lateral diestro de Colo Colo y la Selección Chilena, Álvaro Ormeño, tras recordar uno de los momentos más polémicos de ‘La Roja’.

En el podcast ‘Después del retiro’, el hijo del icónico Raúl Ormeño reveló detalles del vergonzoso acto de indisciplina que vivió en la Copa América de Venezuela 2007, asegurando que lo único malo que hizo fue no detener al futbolista que arrojaba comida dentro de la pieza del hotel de concentración.

“Fue inmadurez. No debía estar ahí, ya que había sido titular toda la Copa América y nos quedamos ahí en un tema que no debimos hacer. Enloda un poco mi carrera, es una marquita te va a estar porque aparece cuando uno pone en Google”, manifestó el ex jugador de clubes como Gimnasia de la Plata, Everton, Deportes Iquique, entre otros.

Respecto del acto de indisciplina en sí, el viñamarino fue enfático en señalar que no todo lo que se habló en los medios fue cierto y que en estricto rigor, él no hizo nada.

“No hice nada malo, pero no debíamos haber hecho eso. Son cosas que no se hacen, no había que quedarse en una habitación tirando la talla. No había nadie borracho ni nada, pero en la selección se agrandan las cosas. Pasó lo del desayuno e inmediatamente tiraron que había alcohol”, puntualizó.

Sin embargo, Ormeño tiene claro su error y se arrepiente: “No me imaginé lo que iba a pasar. Me debí haber parado cuando empezó el desorden, pero ninguno de los seis tuvimos los huevos para parar al que estaba haciendo el desorden y estaba tirando las cosas. Quedamos muy mal parados porque se dijo que tirábamos la comida, y era uno sólo. No pensamos en la repercusión y son errores que te marcan en la vida”.

Cabe consignar que los demás implicados en el acto de indisciplina fueron Jorge Valdivia, Rodrigo Tello, Reinaldo Navia, Pablo Contreras y Jorge Vargas.

“Seguramente después de esa Copa América, Bielsa me iba a nominar, pero perdí la chance y se fueron metiendo otros en el puesto”, se lamentó el ex carrilero.

Actualmente, Álvaro trabaja como entrenador de las series menores del ‘Cacique’, el club donde más años estuvo como jugador. En dicha función, el ex seleccionado nacional detalló cómo trata el tema con los cadetes ‘albos’, asegurando que como DT es sumamente estricto.

“Hoy el tema de las redes sociales está muy potente. Ellos saben quién te va a dirigir y te buscan en Google. Y antes que te hagan la pregunta, mejor asumir y afrontar. Yo soy jodido con la disciplina como DT. No los dejo teñirse el pelo, ni entrenar con aros y me gusta que anden bien vestidos, que se comporten”, sentenció.