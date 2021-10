Los contagios de Covid-19 se han transformado en un dolor de cabeza tanto para Colo Colo como para la ANFP y este domingo, se sumó un nuevo actor en este complejo episodio; la Garra Blanca. La hinchada principal del ‘Cacique’ emitió un comunicado donde hace un fuerte llamado a suspender el próximo duelo de los ‘albos’ frente a Santiago Wanderers.

En un texto publicado en su cuenta de Facebook, la barra colocolina aludió al difícil momento que atraviesa el cuerpo técnico y el plantel albo debido al coronavirus, asegurando que la cifra de personas en cuarentena asciende a 200 personas en el club.

En ese sentido, ponen énfasis en el gran número de bajas que sufrirán, al igual que ante Audax Italiano (donde aseguran que no se hizo justicia deportiva), frente al ‘Decano’, este martes, en el Estadio Monumental, puntualizando en que “el mayor de nuestros jugadores tendría apenas 16 años y ni siquiera podríamos completar la oncena titular”.

“Sabemos que la ANFP, liderada por Pablo Milad, se ha opuesto y se opone a la suspensión del encuentro. Tal actitud despierta fundadas sospechas de querer perjudicar a Colo-Colo considerando, además, que Milad es hincha de Universidad Católica”, acusó además la Garra Blanca.

Para cerrar, la hinchada manifestó: “Llamamos a la ANFP a suspender el encuentro venidero ante Santiago Wanderers, de lo contrario, la Garra Blanca se encargará de que dicho partido no se juegue. Como hinchada no dejaremos que se siga perjudicando a Colo-Colo, somos la barra brava más temida de Chile y no vacilaremos a la hora de hacer honor a nuestra fama”.

Un texto acompañado de una imagen editada con los rostros tachados del timonel de la ANFP y del ex presidente del ‘Cacique’, Gabriel Ruiz-Tagle.

Santiago Wanderers a la vuelta de la esquina

Luego del nuevo caso positivo en el plantel de Colo Colo post-partido ante Audax Italiano, el mandamás de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, solicitó a la institución presidida por Milad a aplazar el encuentro de este martes frente a Santiago Wanderers. Sin embargo, no sólo encontraron la nula respuesta de la ANFP, sino que también, la negativa de la institución ‘caturra’.

“Queremos ser muy claros con esta situación. Es una lástima lo que está sucediendo, pero las normas están para respetarlas”, enfatizó Andrés Sánchez, encargado de la Comisión Fútbol de Wanderers.

Sánchez también recalcó en que “tienen que verlo como una oportunidad. Nosotros acá en Wanderers creemos en nuestros cadetes y lo hemos demostrado con hechos. Es tiempo de que el resto de los equipos hagan lo mismo y pensemos en el futuro de nuestro fútbol”.

Debido a los protocolos sanitarios y la definición de ‘contacto estrecho’ del Seremi de Salud en el fútbol, el ‘Cacique’ tendría que jugar este martes con un plantel, en su mayoría, compuesto con futbolistas menores de 17 años.

La próximas horas serán claves para conocer el futuro del duelo pactado para las 18:30 horas.