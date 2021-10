El árbitro Roberto Tobar se refirió este jueves a las fuertes críticas recibidas, sobre todo de parte de la dirigencia de Universidad Católica, por las expulsiones de Germán Lanaro y Fernando Zampedri en la sufrida victoria cruzada por 3-2 sobre Santiago Wanderers.

Al término del encuentro, el presidente de Cruzados Juan Tagle no tuvo reparos para criticar duramente a Tobar por su cometido en San Carlos de Apoquindo. “Me parece grave lo que ha sucedido. Estamos jugando un partido que define campeonatos, estamos en una lucha codo a codo con otro equipo y fueron demasiadas las deficiencias de este arbitraje. Nunca he calificado intenciones, pero las deficiencias técnicas y reglamentarias de hoy fueron muy graves”, dijo.

Ante esto, el juez FIFA comenzó defendiendo su proceder en el caso del central, pero admitió un error en la segunda amarilla para el goleador del elenco de la franja, tarjeta que terminó con su expulsión.

Respecto a los dichos de Tagle y a la reacción de Zampedri en redes sociales, acusando un complot para bajar a la UC con la frase “contra todo y contra todos”, el colegiado señaló a radio Cooperativa que “nosotros estamos expuestos a muchas cosas como árbitros, es una profesión compleja, y tenemos que estar preparados para recibir todo tipo de críticas o tendríamos que dedicarnos a otra actividad, estamos conscientes que cometemos errores, cuando comienza la suspicacia mientras no sea de un jugador en el terreno de juego, vamos a estar preparados para cualquier tipo de crítica, el árbitro tiene que irse preparando. Solo nos queda aprender de estos errores y mejorar en lo profesional”.

“Llevo 20 años en esta actividad, he vivido y también leído por procesos judiciales que han pasado por Conmebol, y si tienen esa duda, lo más fácil es querellarse”, agregó.

Además, Tobar llamó a “que venga la PDI, el FBI, que se haga una investigación si ellos tienen la prueba. Nosotros estamos llanos a que nos registren las llamadas, los correos electrónicos. No tengo ningún problema y sería lo más transparente, así quedamos todos tranquilos”.

“De forma clara y abierta, que hagan una investigación y se termina esto, pero yo quiero hablar de fútbol, de interpretaciones de la regla, de jugadores. Este tema me da lo mismo, tengo que hacer bien mi trabajo”, complementó.

Para terminar, el árbitro apuntado por muchos como el mejor del balompié nacional señaló que “yo estoy dando la cara, estoy diciendo que me equivoqué en la segunda amonestación de Zampedri y como dije anteriormente, cada uno es dueño de las cosas que dice, yo me aboco a lo profesional, a seguir con mi carrera y tratar de no cometer errores como los que cometí ayer, nada más”.