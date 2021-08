Una entrevista con ‘corazón abierto’. Eso protagonizó el mediocampista de Deportes La Serena y exseleccionado chileno, Matías Fernández.

‘Matigol’ fue entrevistado vía Instagram por Juvenal Olmos, Marcelo Vega y Claudio Borghi, donde hizo importantes revelaciones.

La más importante, o al menos la más esperada por muchos hinchas, llegó cuando el exvolante de Colo Colo tuvo palabras para su paso por el fútbol europeo. Específicamente, al hablar de por qué le costó tanto hacer pie en el balompié del ‘Viejo Continente’.

“Claudio (Borghi) me dio confianza (en Colo Colo) y el equipo tenía un juego que me acomodaba. En otro equipos uno tiene que adaptarse”, remarcó Fernández, quien fue considerado el mejor jugador de América cuando defendía al ‘Cacique’.

“Al principio uno cree que es al revés, pero hay que adaptarse al estilo. Me costaban los cambios. Después fui aprendiendo y madurando futbolísticamente”, agregó.

Fernández, quien también tuvo un paso destacado por Fiorentina y Sporting de Lisboa, confesó también el nombre de su ídolo de infancia: el argentino Pablo Aimar.

“Cuando estaba chico me gustaba Aimar, porque era encarador y cambiaba de ritmo. Me identificaba con él y lo trataba de imitar. Me lo encontré un par de veces en Portugal porque él estaba en Benfica. Nunca pudimos conversar, solo nos saludamos”, añadió.

Finalmente, Matías Fernández escogió a los jóvenes jugadores del fútbol chileno que lo deslumbran en la actualidad, resaltando a un futbolista de Colo Colo y otro de Universidad Católica.

“A mi me gusta Joan Cruz. Encara, va hacia adelante, es hábil. Me gusta cómo juega Marcelino Núñez. Le pega bien a la pelota. Son dos jugadores que me gustan muchos. Ojalá sean centrados, profesionales y nos representen bien en la Selección”, cerró.