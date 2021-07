Con el anuncio de este jueves por parte del Gobierno para flexibilizar las condiciones en el Plan Paso a Paso entre las medidas está el eventual regreso de los hinchas a los estadios.

En ese sentido, son varios los equipos que podrían recibir fanáticos luego de más de un año de ausencia en los estadios del fútbol chileno.

Considerando que se mantienen las actuales condiciones en el Plan Paso a Paso y que a partir del 15 de julio (fecha en la cual comienza a regir las nuevas ‘reglas’) las siguientes comunas no retroceden de fase, el panorama sería el siguiente:

Torneo de Ascenso:

Jueves 15, 11:00. D. Puerto Montt vs San Marcos Puerto Montt, Preparación. Aforo máximo: 200 personas, sube a 1.000 si todos tienen vacunación. Jueves 15, 15:00. D. Temuco vs Coquimbo U. Temuco, Preparación. Aforo máximo: 200 personas, sube a 1.000 si todos tienen vacunación. Jueves 15, 15:00. Santiago Morning vs San Luis La Pintana, Transición. Aforo máximo: 50 personas, sube a 100 si todos tienen vacunación. Jueves 15, 15:00. Rangers vs D. Santa Cruz Talca, Preparación. Aforo máximo: 200 personas, sube a 1.000 si todos tienen vacunación. Jueves 15, 17:30. U. San Felipe vs D. Iquique San Felipe, Transición. Aforo máximo: 50 personas, sube a 100 si todos tienen vacunación.

Primera división:

Jueves 15, 20:00, O’Higgins vs Cobresal

Rancagua, Transición. Aforo máximo: 50 personas, sube a 100 si todos tienen vacunación.

Viernes 16, 12:30. Antofagasta vs S. Wanderers

Antofagasta, Preparación. Aforo máximo: 200 personas, sube a 1.000 si todos tienen vacunación.

Sábado 17, 16:00. U. Católica vs Colo Colo

Las Condes, Transición. Aforo máximo: 50 personas, sube a 100 si todos tienen vacunación.

Lunes 19, 18:00 horas. A. Italiano vs Huachipato

Rancagua, Transición. Aforo máximo: 50 personas, sube a 100 si todos tienen vacunación.

Lunes 19, 20:30. Everton vs Ñublense

Viña del Mar, Preparación. Aforo máximo: 200 personas, sube a 1.000 si todos tienen vacunación.

Martes 20, 15:00. D. La Serena vs Palestino

La Serena, Preparación. Aforo máximo: 200 personas, sube a 1.000 si todos tienen vacunación.

Martes 20, 20:30. U. de Chile vs D. Melipilla

Rancagua, Transición. Aforo máximo: 50 personas, sube a 100 si todos tienen vacunación.