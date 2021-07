El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió este viernes a los cambios anunciados en el Plan Paso a Paso y que permitirán el regreso del público a los estadios de fútbol, pero con aforos restringidos y estrictos protocolos sanitarios.

Durante la despedida de La Roja femenina que disputará los Juegos Olímpicos, Milad afirmó que “hace mucho tiempo que estamos esperando el público en los estadios. Nosotros hemos hecho propuestas al Minsal, a través del Ministerio del Deporte, que ha tenido la mejor disposición con nosotros”.

En la misma línea, detalló que “hoy tenemos una reunión de coordinación para ver los detalles del Plan Paso a Paso, y en base a la propuesta inicial que hicimos nosotros, del punto de vista de control, distribución, fiscalización, ingreso, responsabilidades”.

“Todo lo que tiene que ver con las instituciones que van a albergar personas en una situación pandémica totalmente diferente de lo que era la realidad del fútbol en años anteriores”, agregó.

El timonel del fútbol chileno sostuvo que “vamos a analizar cada uno de los puntos, la cantidad de metros de distancia que implica una persona en relación a otra, son bastantes”.

“No tenemos grandes estadios en nuestro país para llegar a 5 mil personas en un estadio, por la cantidad de metros y la capacidad que tiene cada uno de los estadios de Chile”, aseguró.

Por lo mismo, el dirigente indicó que “tenemos que analizar hoy en la reunión y ya vamos a tener una coordinación completa con los clubes para indicar cuales son los protocolos a seguir, desde el punto de vista del funcionamiento y también de las responsabilidades que van a tener, en cuanto a albergar estas personas dentro de los estadios”.

“Tenemos la mejor disposición, sabemos que es un primer paso de muchos que puedan venir hacia adelante, pero empezamos con algo y eso es importante”, añadió.

Milad sentenció que “los clubes también lo han tomado así, algunos no muy bien, porque los estadios son pequeños y no van a poder albergar más de 500 personas, y eso quizás no va a cubrir los gastos de exigencia de seguridad y fiscalización que se van a pedir”.

Cabe recordar que de acuerdo a lo informado por el Gobierno, en la fase de Transición solo se permitirá público de lunes a viernes, salvo festivos. El aforo será de hasta 100 fanáticos con su pase de movilidad.

En la fase de Preparación, se podrá recibir público en los estadios todos los días de la semana, en donde el aforo será de hasta 1.000 hinchas en caso de que hayan completado su esquema de vacunación.

Por último, en la fase de Apertura, el aforo podrá llegar hasta los 5.000 hinchas con Pase de Movilidad y a 500 en caso de no estar inoculados.