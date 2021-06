Revuelo generó este lunes la gresca en la que se vio involucrado el exjugador y otrora seleccionado nacional Mark González, luego de un confuso hecho registrado en Lo Barnechea.

De acuerdo a registros del momento, el retirado futbolista realizaba trekking junto a su esposa y un tercero por el sector Loma Larga, cuando fueron increpados por cuidadores de un predio que les pidieron retirarse del lugar. Ahí tuvo lugar la pelea.

Y ahora, una testigo y vecina del lugar contó a Bienvenidos que, por lo comentado entre los residentes del lugar, fueron los parceleros quienes iniciaron la trifulca.

“Siempre vienen muchas familias, pero también hay hartas fiestas. Esto es una plaza municipal, hay un estero que no puede ser cerrado, no puedes echar a alguien”, comentó la mujer, identificada como Tania.

Luego, la testigo indicó que “ellos (Mark y sus acompañantes) intentaron entrar, parece que con un perro, pero nunca vimos que la mascota hiciera algo raro. Por lo que supe con otros vecinos, ellos solo venían a pasear”.

“Mark no hizo nada raro, se ve que él venía con su familia como todos nosotros siempre vamos a ese lugar. No venía a una fiesta ni nada así, que eso a todos acá nos molesta”, añadió la mujer.

Consultado por los cuidadores involucrados en la riña, la testigo comentó que “yo no he sabido que sean conflictivos, nunca hemos tenido un problema con ellos. Pudo ser algo puntual, entiendo que se molesten cuando pasen a su propiedad, pero mucha gente pasa por ahí. Otras veces han dejado unos perros, que a un amigo se le tiraron una vez”.

“Yo prefiero no volver a ir, mientras la Municipalidad no aclare cuál es la pasada o por dónde puedo ir. Esto me pudo pasar a mi, a mi hija e inseguriza al barrio”, concluyó la testigo.