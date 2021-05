Cobreloa igualó este martes 2-2 ante Santiago Morning por la Primera B, en un duelo que quedó marcado por la comentada celebración de David Escalante.

El delantero de los ‘loínos’ festejó su tanto de penal mostrando una jineta con la bandera de Israel y la frase “Dios es grande”, en clara alusión al conflicto del país de Medio Oriente con Palestina.

La imagen del atacante de los de Calama no pasó inadvertida y, en redes sociales, los hinchas se agolparon a criticar a Cobreloa por permitir la celebración de Escalante.

Otros, por su parte, destacaron el gesto del ariete y su derecho a expresar su postura.

Cobreloa, tras su empate ante Santiago Morning, es penúltimo de la Primera B con 4 puntos luego de seis fechas disputadas. En la tabla, solo superan al colista San Luis de Quillota (2 unidades).

@Cobreloa_SADP sancionen al toque a David Escalante, no nos hagan sentir vergüenza del club con atrocidades como esta. DIGAN ALGO WEONES

Aguante Chiquito!!! Se podrá no compartir ideologías, pero se respetan todas las opiniones. #VamosZorro #Cobreloa pic.twitter.com/vakggHxQ5r

No sé por qué Cobreloa no asciende, no creo que los jugadores sean tan weones.

Jugador de Cobreloa: https://t.co/ujLQkvvSLJ

— Vicente Díaz Arteaga (@VichoDiazArt) May 18, 2021