Desde el club Fernández Vial, que terminó subcampeón en el torneo de Segunda División Profesional, piden que los torneos de Primera B y Segunda División Profesional no inicien hasta que se aclare la situación de Lautaro de Buin, que además de conocerse que no estaba inscrita en el CMF, ahora se habría revelado que no pagaron algunas cotizaciones de empleados en el 2020.

La nueva polémica surgió luego de que el defensor Hans Martínez, que jugó en Lautaro en 2020, denunciara al ‘Toqui’ por irregularidades en el cumplimiento de contrato. Este martes se filtró el documento que firmó y que lo unía con el club y el cupón con el pago de cotizaciones, donde aparece que estas se le empezaron a pagar al jugador en julio de 2020, lo que sería una falta y está penalizado por el reglamento con la resta de puntos.

Frente a esta situación, según consigna Emol, “El club de la región del Bio Bio pidió que no inicien los torneos de Primera B y de Segunda División mientras no se resuelva la situación”.

Añaden que un dirigente del club penquista reclamó que “Como se puede apreciar, es insólito que no se haya sancionado con pérdida de puntos en el año 2020 al Club Lautaro de Buin, considerando la existencia de al menos cuatro meses de mantener impagas las cotizaciones previsionales y remuneraciones de al menos uno -es posible que sean más- de sus jugadores”.

“Hay mérito deportivo suficiente para ocupar dicha posición de acuerdo a la tabla de posiciones del campeonato de Segunda División del 2020”, añadió.

Esta polémica se suma a la tardía inscripción en la Comisión para el Mercado financiero (CMF) de la SADP que administra Lautaro, que fue aceptada por el ente regulador recién este mes de marzo por primera vez. Es decir, jugaron el 2020 sin haber estado inscrita en la CMF.

En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación un recurso de protección presentado en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego que autorizó el ascenso a Primera B del club Lautaro de Buin, que se coronó campeón de la Segunda División en 2020.

La determinación del tribunal de alzada capitalino ocurrió luego que el abogado José Alfredo León Bonvallet junto a Rodrigo Robles Erices, ingresaran la acción el pasado 13 de marzo. En ella acusan que el órgano deportivo presidido por Pablo Milad -el pasado 25 de febrero- obvió de manera ilegal el requisito de estar inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero (CFM), hecho que a juicio de los recurrentes le impedía a Lautaro de Buin ascender.