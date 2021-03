Hace un par de días el defensor nacional, Hans Martínez, denunció al recién ascendido a Primera B Lautaro de Buin por no cumplir con todo el pago de su contrato durante 2021.

“Desde enero del año pasado hasta julio, no pagaron imposiciones. Y no están respetando mi contrato 2021”, declaró a La Tercera.

Además, aseguró que se enteró hace tres semanas de su despido de la institución. “Nos reunimos, nos juntamos, estábamos claros en que tenía contrato por todo 2021. Se suponía que íbamos a llegar a un acuerdo, lo cual nunca pasó. Entonces me entero de que fui despedido, pero no me han pagado nada”, explicó.

El jugador culpó de esta situación al entrenador y director deportivo de Lautaro, Carlos Encinas, con quien personalmente firmó el contrato.

“Antes de firmar, no tenía mucho conocimiento de quien era. No sabía donde me estaba metiendo. Después supe que había tenido conflictos con Vallenar, en el mismo Melipilla y con la gente. Lo conocí ahí, cuando firme. Después fui conociendo más cosas que habían pasado”, lanzó.

Ante estas acusaciones, el propio Encinas alzó la voz y señaló que “si él tiene el contrato, que lo muestre. Cómo vamos a incumplir un contrato que está firmado…yo no voy a prestarme para no cumplirle a una persona que ha sido importante en el proceso”.

Ante esta situación, el sitio Primera B Chile tuvo acceso al contrato que firmó Hans Martínez, donde claramente se detalla lo que el jugador reclama.

En el contrato se evidencian una serie de premios y un considerable monto por ascender a Primera. Además, se señala que el defensor se compromete a ejecutar la función de jugador profesional de fútbol durante el 2020 y hasta el término de la temporada 2021.