Luis Núñez, otrora jugador de Universidad Católica, O’Higgins, Deportes Concepción, entre otros clubes, sigue sumando problemas mientras aguarda el juicio por el homicidio de Juan Pinto.

Por el crimen, ocurrido en 2018, el exvolante está acusado de participar en la balacera ocurrida en La Legua, donde también resultó herido a Mario Albornoz.

Núñez volvió a recalcar en su inocencia el pasado fin de semana, cuando conversó con La Tercera, y aseguró que “soy inocente. Yo no he matado a nadie. Nunca he tenido una pistola en mis manos. Es imposible haber matado a alguien sin pistola”.

El diálogo, sin embargo, le trajo problemas a ‘Lucho Pato’. De acuerdo al citado medio, el exjugador fue castigado por dar una entrevista sin autorización de Gendarmería.

Cuando se percataron de la conversación de Núñez con el matutino, el Alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad, Jonny Avilés, envió un documento donde se resolvió enviar al acusado al subterráneo del penal.

“El interno fue llevado al subterráneo para la respectiva toma de declaración y, en síntesis, señala que las preguntas del cuestionario fueron entregadas a su abogado y de esa manera entregó el comunicado de prensa, sin la autorización del jefe de unidad”, señala el escrito.

Por lo anterior, se determinó castigar a ‘Lucho Pato’ con siete días sin visitas de sus familiares, a partir del 12 marzo. La medida fue aprobada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Varios castigos

El abogado de Núñez, Juan Hernández, apuntó a que “es inexplicable que lo sancionen. No comete ninguna infracción al comunicarse con el exterior”.

“Acá no hubo ninguna negligencia. Todo se realizó según lo que señala Luis”, complementó el colegiado.

El castigo viene de la mano con que no es la primera vez que el exjugador incurre en faltas.

Antes, ya participó en una huelga de hambre de 95 días; en junio y abril de 2020 fue castigado por “faltas de respeto y amenazas a funcionarios”; y, en mayo, le prohibieron visitas por “mal utilizar celular fiscal para aparecer en televisión”.