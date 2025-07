En las últimas horas, el destino de Lucas Cepeda sigue en incertidumbre… o al menos, hasta ahora. En conferencia de prensa, el inesperado testimonio del DT de Independiente, Julio Vaccari, despertó la sorpresa.

Y es que justo cuando fue consultado respecto a los candidatos al título en el fútbol argentino, el estratega confesó que River Plate es su principal elección, sobre todo, por sus refuerzos.

“Un jugador que me encanta para traer es Portillo. Juega 5, de 2, de 6, de todo. Pero va a River. Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda), va a River. En eso me baso para decir que River es candidato por encima de Independiente”, dijo.

Lo curioso es que el propio jugador, tras la victoria de los albos el pasado sábado ante Deportes La Serena (2-1), señaló que no ha existido ninguna oferta por su carta.

“Si sale a declarar el presidente (Aníbal Mosa) que no ha llegado ninguna oferta, debe tener razón, porque si llega una oferta, él va a salir a declarar, como siempre lo ha dicho. Yo hablo con mi representante y él se comunica con la gente de Colo Colo, pero si salen a declarar que no hay ninguna oferta, puede ser así, puede ser cierto”, apuntó.

En ese contexto, el ex Wanderers añadió: “Si me toca seguir jugando en Colo Colo, lo voy a hacer de la mejor manera, como el primer día que llegué acá”.