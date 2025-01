La Supercopa 2025 que Colo Colo y La U deben disputar para abrir la temporada del fútbol chileno no ha estado exenta de trabas. Pese a que estaba fijado para el domingo, el duelo sigue en duda tras la suspensión de la venta de entradas por parte de ANFP, tras orden de Delegación Presidencial de Coquimbo.

Para el estratega de los albos, Jorge Almirón, lo sucedido es completamente inusual e incluso, extraño desde su experiencia.

“Se me hace todo muy raro, no estoy acostumbrado a eso”, comenzó diciendo a Meganoticias, para luego usar a Argentina como ejemplo.

“En Argentina se juegan muchos clásicos, cuando es un partido del torneo local siempre se juega con la parcialidad local, y cuando es un partido de copa como en este caso se juega con las dos hinchadas, con seguridad y es normal, y son bravas las hinchadas allá también”, dijo.

Y es que para él, insistió, todo es “muy raro, sobre todo por el espectáculo, porque se juega el sábado a las 12, estamos en pleno verano, es antifutbolístico”.

“No lo entiendo porque no ayuda al espectáculo (…) en esas cosas no estoy de acuerdo, soy claro y tengo que decir que no me gusta”, reafirmó Jorge Almirón.

Por último, el ex DT de Boca Juniors consideró que la final de la Supercopa entre Colo Colo y La U “debería tener mucho más prestigio”.

“Hay que normalizar eso como un partido de fútbol fuerte y serio, y que no pase más que eso”, sentenció.