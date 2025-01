En declaraciones recientes, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, abordó el controvertido caso Falcón, expresando un "malestar" por la situación pero enfatizando que el jugador sigue siendo parte del equipo. Falcón se ausentó de la pretemporada en rebeldía debido a su deseo de partir, aunque el club rechazó una oferta del Inter Miami. Almirón señaló que mientras Falcón tenga contrato, se abstendrá de opinar negativamente y confirmó que por ahora continúa en el plantel. Respecto a la posible llegada de Sebastián Vegas, el técnico aclaró que no está relacionada con la salida de Falcón y afirmó que siguen trabajando en soluciones para la situación inesperada.

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió en las últimas horas al polémico caso Falcón y, si bien evitó profundizar, admitió “malestar” y remarcó que “todavía es jugador” del ‘Cacique’.

Recordemos que el futbolista se declaró en rebeldía y no se ha presentado a la pretemporada, aun cuando mantiene contrato vigente. ¿Su motivo? Tiene el deseo de partir y el cuadro ‘albo’ rechazó una presunta oferta del Inter Miami.

En conversación con ESPN, Almirón explicó que en su momento “apareció una oportunidad, lo conversé con él, tenía la posibilidad, entiendo al jugador. Lamentablemente para él, porque es muy querido, no se presentó en su momento y genera malestar”.

Eso sí, evitó una crítica mayor, argumentando que “mientras Falcón tenga contrato y sea jugador nuestro me mantendré al margen de opinar de otra manera. Fue un jugador muy importante y esperemos ver cómo termina”

“Para mí todavía es jugador de Colo Colo. Por ahora, está considerado en el plantel”, profundizó.

Finalmente, al ser consultado si el inminente arribo de Sebastián Vegas estaba relacionado a una salida del ‘Peluca’, Almirón lo descartó: “Es igual esté o no Falcón. La idea es tener otro central pero no me quiero adelantar, todo depende de las próximas horas”.

“Nosotros seguimos entrenando, hay tiempo para trabajar, fue algo inesperado pero todo tiene solución”, cerró.