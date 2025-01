Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró este lunes la ausencia del uruguayo Maxi Falcón en la pretemporada de Colo Colo en Coquimbo, indicando que el jugador tiene proyecciones profesionales y el club no desea coartarlas. Mosa enfatizó que no se le adeuda nada a Falcón y que este tiene contrato vigente, pero que el jugador manifestó su intención de salir del club. A pesar de los problemas personales del jugador, el presidente no consideró su ausencia como un "desacato" y afirmó que están en conversaciones para resolver la situación.