Colo Colo acaba de sufrir un revés en la búsqueda de los refuerzos para la siguiente temporada, luego del anuncio de que Luciano Cabral llegó a un acuerdo de palabra con Independiente para ser el nuevo refuerzo del cuadro ‘Rojo’.

La falta de refuerzos, los problemas entre la dirigencia y los jugadores y la dilatación del arranque de la pretemporada, son puntos que complican al cuadro ‘albo’ de cara al 2025.

Tras este tipo de sucesos, el expresidente del ‘Cacique’, Alfredo Stöhwing dialogó con El Deportivo y apuntó que los problemas pasan por un hombre en especial, el actual mandamás del equipo, Aníbal Mosa.

En sus palabras, Alfredo comenzó detallando que “creo que el directorio ha administrado razonablemente lo que se ha organizado, el club está mucho mejor organizado que antes; hay una administración, un plantel, un cuerpo técnico, un cuerpo técnico en el femenino”.

“Pero Aníbal solo juega para Mosa Fútbol Club en el sentido de que hace todo personalmente y se están sufriendo las consecuencias ahora con ese personalismo”, deslizó.

Posteriormente siguió en esa línea argumentando que “yo creo en un trabajo más profesional, en una estructura administrativa potente y en que el directorio está para supervigilar eso, para fijar políticas, pero no para estar involucrado directamente en una serie de cosas que cada vez son más complejas en el fútbol y donde se requiere más profesionalismo”.

Más tarde aseguró que “pienso que debe haber situaciones que desconozco y me parece muy grave lo que ha ocurrido en un periodo tan importante como este (…) En el último directorio el presidente nos dijo, pero muy por encima y bajándole el perfil, que no iba a haber ningún problema”.

“Sin embargo, se ha transformado en algo muy delicado y no me cabe duda, conociendo a los jugadores que no solicitan cosas que no corresponden, que debe haber alguna cosa ahí entremedio, alguna promesa o algo que desconozco, que produjo esta situación que me parece de la máxima gravedad”, aclaró.

La falta de refuerzos y la dilatación de la pretemporada

Por otra parte, también habló sobre los truncados refuerzos y la dilatación de la pretemporada para el 2025.

Con relación a esto, Stöhwing comentó que “me pareció muy delicado, esas fechas se vieron hace bastante tiempo, estaba todo organizado y, en mi experiencia estando en el directorio hace muchos años, tiene que haber razones muy importantes para que se cambie”.

“Mí no me cabe duda de que esto se gatilló por la dificultad actual entre los jugadores y Aníbal y por lo tanto es un mal comienzo de pretemporada, el cuerpo técnico no debe estar cómodo. Es un muy mal síntoma, empezando un periodo tan importante. Me preocupa mucho”, agregó.

“No estoy para nada en las negociaciones, pero no me cabe duda de que he visto poco protagonista a la gerencia deportiva. Si vemos las declaraciones e informaciones, prácticamente ninguna ha venido de la Gerencia Deportiva en este periodo de contrataciones, cuando Daniel Morón debería ser el vocero”, indicó.

Por último, avisó que “por supuesto que hay que estar revisando permanentemente la situación y con algunas de las cosas que se están dando”.

“Por ejemplo, es bastante increíble que todavía no tengamos jefatura de series menores. Llevamos ocho meses sin alguien a cargo, cuando debe ser una prioridad. Eso un síntoma de que algo no está andando bien en cosas tan importantes y más en un club como Colo Colo”, finalizó.