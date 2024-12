Vicente Pizarro, volante de Colo Colo y la Selección chilena, interesa en uno de los grandes equipos del fútbol argentino.

El ‘Vicho’, tras una buena temporada con el ‘Cacique’, se ganó su renovación en los albos y extendió su contrato por todo 2025 con el actual monarca del Campeonato Nacional.

Pero eso no ha impedido que clubes del extranjero se fijen en el mediocampista de La Roja y, en las últimas horas, el club que confirmó su interés en él es Independiente de Avellaneda.

De acuerdo al medio partidario Orgullo Rojo, “uno de los nombres que surgió en las últimas horas como refuerzo es el de Vicente Pizarro. A sus 22 años, se ha consolidado como una de las figuras del equipo chileno, lo que ha despertado el interés de varios clubes de la región”.

Sin embargo, desde la mencionada publicación recalcaron que las eventuales negociaciones no estarían ajenas a complicaciones: “Desde lo económico es imposible. Colo Colo no te lo va a dar tan fácil, es un jugador de Selección y su club no está dispuesto a desprenderse de una de sus principales figuras sin una oferta considerable”.

Pizarro, vale mencionar, está avaluado en una cifra cercana a los 5 millones de dólares. El monto asoma imposible de pagar para el ‘Rojo’, pero el elenco argentino ya se las ha sabido ingeniar para hacerse con los servicios de jugadores de valores similares.

“La llegada del chileno Felipe Loyola, por ejemplo, se concretó con la compra del 50% de su pase por casi 2 millones de dólares, un esquema que podría intentarse para Pizarro”, recordaron desde Orgullo Rojo.