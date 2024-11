Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El arquero Brayan Cortés, quien recientemente se consagró campeón con Colo Colo, rechazó la propuesta de renovación de contrato presentada por Blanco y Negro, la cual incluía un aumento de 5 millones de pesos en su salario mensual. Cortés, portero iquiqueño, dijo "no" a la oferta que aumentaba su sueldo de $40 a $45 millones de pesos, lo que lo aleja cada vez más del club \'albo\'. Ante esta situación, en el club ya trabajan en encontrar un reemplazante para la temporada 2025, siendo Matías Dituro, ex Universidad Católica y actualmente en el Elche de España, el principal candidato gracias a sus logros en San Carlos y su nacionalización chilena que le permitiría ahorrar un cupo de extranjero en Macul. A pesar de los rumores, un regreso de Claudio Bravo no sería la prioridad debido a su inactividad.