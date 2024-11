El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, cuestionó la denuncia de La U en el tramo final del Campeonato Nacional, que buscó restarle tres puntos a su escuadra para tomarse el liderato.

En diálogo con La Arenga del Abuelo, el estratega se encargó, además, de negar que ese día en Talcahuano, ante Huachipato, hubiese dado instrucciones cuando estaba en un palco suspendido.

“Estoy comprometido con el equipo, me dieron tres fechas y tengo que estar en el palco, ahí estoy. Pero no puedo estar sentado sin hablar ni moverme. Es imposible. Ese partido era importante. Estoy atento, pero sin tomar decisiones. No podía, no había tiempo de nada tampoco”, expresó.

“Se agarraron de algo que no es culpa nuestra. Ellos estaban a 10 puntos de ventaja. No es culpa nuestra que los pasáramos. Es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero yo puedo explicar hasta ahí. Es con todo respeto, yo lo digo hoy que nos tocó ganar”, complementó.

Almirón, además, cuestionó que se haya cuestionado a un funcionario de los ‘albos’. “Le echaron la culpa a don Víctor (Vidal), pobre, que hace 25 años trabaja en el club como coordinador y hace siempre lo mismo”.

“Le sacaron fotos, el pobre no sabía qué hacer”, acotó, profundizando que, afortunadamente, “hoy me toca ganar y no estoy alardeando o burlándome”.

Recordemos que La U inició labores para llevar el caso hasta el TAS luego que su denuncia fuera rechazada por la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.