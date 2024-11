Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Colo Colo sigue planificando la próxima temporada luego de un exitoso 2024 y anunció la salida de Emiliano Amor, Gonzalo Castellani, Leonardo Gil y Ramiro González, sumando un quinto jugador que no continuará en el equipo. Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, cuyo préstamo desde Olimpia no será extendido, ya que el club no hará uso de la opción de compra. Paiva participó en 41 partidos, marcando cinco goles, pero no logró destacarse en el ataque del equipo, lo que decepcionará a los hinchas albos que esperaban un "Paivazo".