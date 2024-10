River Plate de Argentina dijo adiós la noche del martes a la Copa Libertadores 2024, a las puertas de la final, tras ser eliminado por Atlético Mineiro de Brasil con un marcador global de 3-0.

El ‘Galo’, cuadro donde milita Eduardo Vargas, defendió con éxito la gran cuenta de ahorro conseguida en la ida en el Arena MRV. Con un sólido trabajo defensivo, el cuadro de Belo Horizonte rescató un 0-0 desde Buenos Aires.

A la hora del análisis, el reconocido periodista argentino Martín Liberman no faltó a la cita y le dio duro al cuadro ‘millonario’ por lo mostrado en las semifinales del máximo certamen continental.

Incluso, el ‘Colorado’ se acordó de Colo Colo en el comentario. Recordar que el ‘Cacique’ fue eliminado por los de Marcelo Gallardo en los cuartos de final de la Libertadores, con un global de 2-1.

“Seamos sinceros. River no es un buen equipo. Sufrió frente a un débil Talleres y un sencillo Colo Colo”, expresó en su cuenta de X.

Además, el comunicador apuntó que el Atlético Mineiro fue “el 1er rival en serio. Le hizo 3 goles y lo dominó”.

“El plantel (de River) no es de élite, las incorporaciones no cumplieron y el DT está errático. Hay que decir la verdad”, cerró.

Ahora, el ‘Galo’ espera en la final de la Copa Libertadores 2024 al ganador de la llave entre Peñarol y Botafogo (ida: 5-0 a favor de los brasileños en Río de Janeiro). La definición se jugará el 30 de noviembre en el Estadio Monumental de River.

— Martin Liberman (@libermanmartin) October 30, 2024