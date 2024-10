Colo Colo se convirtió en el líder del Campeonato Nacional 2024 tras vencer a Unión La Calera con un marcador de 1-0 en un duelo pendiente disputado en el estadio ‘Nicolás Chahuán Nazar’. Con esta victoria, el ‘Cacique’ alcanzó los 60 puntos, desplazando a la U a la segunda posición con 58 unidades a solo tres fechas para finalizar el torneo. La euforia se apoderó del camarín albo, con Arturo Vidal grabando el festejo y publicando en Instagram una imagen que recordó a una publicación anterior durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. La publicación se volvió viral y desató una ola de memes, recordando el deseo no cumplido de Vidal de llevar a Chile al Mundial.

Colo Colo quedó el pasado martes como el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024 al superar en duelo pendiente por 1-0 a Unión La Calera, cruce disputado en el estadio ‘Nicolás Chahuán Nazar’.

Con la victoria ante los ‘cementeros’, el ‘Cacique’ llegó a los 60 puntos y superó en la clasificación a La U, que se estacionó en la segunda posición con 58 unidades a solo tres fechas de finalizar el torneo.

La euforia se tomó el camarín albo, con Arturo Vidal grabando el festejo en el vestuario del reducto calerano. Después, el ‘King’ subió un posteo que no pasó desapercibido al otro lado de la cordillera.

A través de su cuenta de Instagram, el bicampeón de América con La Roja celebró el triunfo en la región de Valparaíso con una imagen donde aparece durmiendo y el siguiente mensaje: “Buenas noches, se va a descansar el puntero”.

El Diario Olé de Argentina no dejó pasar la publicación del oriundo de San Joaquín y escribió con cierta ironía: “Esta historia ya la vimos…”.

“Atentos a la story que subió Arturo Vidal después del triunfo que dejó a Colo Colo como único puntero del torneo local… Rusia 2018 vibes“, agregó el prestigioso medio trasandino.

Olé recordó con ello un posteo de Vidal durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, específicamente en la antesala al cruce con Ecuador. Allí, el ‘23’ de los albos subió una foto de sus hijos durmiendo, y escribió: “Descansen hijos míos! Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial”.

Finalmente, La Roja no logró el boleto para la cita en Rusia. Así, la publicación del volante se convirtió rápidamente en viral y no faltaron los memes para burlarse del ex Juventus, Barcelona, Bayern e Inter.