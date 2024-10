Sin Carlos Palacios y con presión a sus espaldas, Colo Colo hizo la tarea al vencer por la mínima a Unión La Calera, poniéndose al día con sus duelos en el Campeonato Nacional y, sobre todo, arrebatando el liderato a La U a falta de tres fechas para el fin de la competencia.

En este contexto, el gol de Marcos Bolados significó oxígeno y sobre todo euforia, particularmente, para el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

“Era lo que buscábamos, el triunfo. Colo Colo entra a jugar un Campeonato para ganarlo. Muchas veces pasan cosas que se puede dar o no. Lo buscamos, lo encontramos y no ha sido fácil”, puntualizó el exarquero, que después continuó su intervención con ironía.

“Colo Colo con todo y contra todos debe pelear siempre el primer lugar. ¿Por qué digo esto? Hay que pelear contra todos, y en Colo Colo ya estoy acostumbrado. Llegué a este país hace 37 años para pelear cosas con Colo Colo y siempre para ganar cosas he peleado contra todo y contra todos. Y lo seguiremos haciendo porque esa es la única forma”.

Asegurando que los albos dan pelea pese a cualquier adversidad, el campeón de América en 1991 complementó: “Cuando nos ponen las cosas más difíciles, Colo Colo saca cosas de adentro. Que no nos provoquen porque nos sacan cosas de adentro”.

En esa línea, insistió: “Lo único que digo: nosotros ante la adversidad, hacemos que los rivales sufren cosas peores. No busquen sacarnos cosas peores para nuestros rivales, porque al final los que pagan el plato roto son los rivales”.

Por último, Morón se refirió al caso de Carlos Palacios y aseveró, que no entiende la decisión que tomó ANFP.

“Contábamos con el jugador y el jugador quería estar. Pensábamos que no había nada anormal. Eso de que fue algo unilateralmente no fue así, me consta. El jugador habló con parte del cuerpo técnico de Gareca”.

Previo a saber que ‘La Joya’ si estará ante Palestino (tras confirmación de Aníbal Mosa), el directivo albo sentenció: “Si no puede nos van a volver a tocar la oreja y nos van a hacer enojar de nuevo y va a pasar lo que le pasó a La Calera”.