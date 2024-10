Carlos Palacios se ha convertido en una de las figuras del Colo Colo de Jorge Almirón en la actual temporada y pese a sonar con fuerza en las filas de Boca Juniors, logró quedarse un semestre más en las filas del ‘Cacique’… por ahora.

Resulta que en palabras del propio Palacios, su estancia en suelo nacional podría llegar a su final en diciembre y su futuro podría estar al otro lado de la Cordillera.

Fue en el programa Sin Retoques que la ‘Joya’ habló de muchas cosas, pero entre ellas se encuentra su futuro próximo ligado al fútbol y fue en ese momento donde desclasificó una charla con Juan Román Riquelme tras quedar eliminado de la Copa Libertadores a manos de River Plate.

Con relación a esto, Carlos Palacios detalló que “Riquelme me felicitó después del partido con River. Me dejó un mensaje que se ponía contento por mí, que me veía que estaba haciendo bien las cosas. Que había mejorado mucho”.

“Me dijo que me preparará mejorar, que si podía entrenar afuera, mejor. Y que no perdiera mi estilo de juego, que vaya siempre fue para adelante y que confiará en mí mismo porque soy un jugador diferente”, indicó.

Su posible salida de Colo Colo

Posteriormente, fue el propio Carlos Palacios quien lanzó una frase que enciende las alarmas en Colo Colo y abre la ilusión para Boca Juniors.

En sus palabras, el seleccionado nacional aseguró que en su frustrado traspaso al ‘Xeneize’ “no congeniaron los clubes, fue un tema entre los dos equipos”.

“Ellos sabían mi postura. Siento que cumplí un ciclo en el país. Quiero salir de Chile en diciembre. Quiero irme campeón”, avisó.

Sin dudas un traspaso que puede llegar a concretarse, luego de los acercamientos de ambos clubes a mitad de temporada y tras los constantes contactos entre el actual presidente de Boca y el jugador nacional.