En el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional, el DT de los albos, Jorge Almirón, fue expulsado del compromiso tras estar fuera de su zona técnica. Sin embargo, lo peor vino después, cuando estrechó la mano del árbitro José Cabero en un tenso momento.

Aquel episodio fue detallado por el propio juez a través de su respectivo informe arbitral, en el que indicó que cuando el estratega fue a despedirse de él, lo “aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición”.

Tras el compromiso, el Gerente Deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, le bajó el perfil a la situación.

“La señal de dar la mano… a mí no me gusta que se me caiga la mano, me gusta que me aprieten la mano. Eso es parte de un saludo. Cuando saludas a alguien, miras a la cara y tomas la mano y entregas mensaje a través de eso. No me parece nada fuera de lo normal”, declaró el exportero a la prensa en el Estadio Monumental.

Según consignó DaleAlbo, el campeón de América con el ‘Cacique’ en 1991 complementó: “Él es un tipo muy apasionado, invadir o salir de la zona técnica no lo encuentro grave”.

“Quizás por eso es que fueron dos amarillas”, apuntó Morón sobre el ex estratega de Boca Juniors, quien pese a su actuar, podrá estar en el próximo partido de Colo Colo ante Audax Italiano, a disputarse el próximo domingo 6 de octubre.

¿La razón? Las expulsiones a los técnicos no se aplican de forma inmediata.

Eso sí, el DT albo está a la espera de recibir una sanción el martes 8 del presente mes, cuando deba asistir al Tribunal de Disciplina para conocer el veredicto definitivo por su actuar en el triunfo de sus dirigidos.