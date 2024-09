De cara al Colo Colo-River Plate que se disputará este martes por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores, desde Argentina apuntan el foco a Carlos Palacios y lo califican desde ya como una “amenaza” para el elenco bonaerense.

En ese sentido, Diario Olé comenzó por destacar la historia del futbolista chileno, quien estuvo a punto de retirarse a los 15 años debido a que un profesor no le agradaba su forma de jugar.

“Mucho antes de tener por delante esta serie de Libertadores contra River, la más importante de su vida, Carlos Palacios debió hacerse fuerte de la cabeza a edades en las que los chicos suelen simplemente divertirse“.

En ese sentido, complementan que lo sucedido fue “un click para convencerse de que el fútbol era su camino y darle la fortaleza suficiente para continuar en las Inferiores de Unión Española, club que hasta el día de hoy saca pecho cada vez que se lo relaciona con el talento que lidera futbolísticamente el sueño del gran golpe de Colo Colo”.

Carlos Palacios: entre indisciplinas y ser un “picante encarador”

Refiriéndose también a la vida de Palacios, citaron lo señalado por el propio jugador: “Andaba haciendo cosas que no debía, es verdad. No pensaba tanto en el fútbol, pero a la larga yo sabía que ese camino no me iba a llevar a nada. Fui aprendiendo”.

Mencionaron además su paso por Unión Española, el que lo llevó a un fugaz préstamo al Vasco Da Gama, proveniente desde el Internacional brasileño.

Por último, de regreso a la actualidad, Olé concluyó que Carlos Palacios, “con la 7 en la espalda y nueve tantos en 34 juegos, es una pieza central y versátil para Almirón, dado que puede complicar a sus rivales por la banda o como acompañante del punta. Con eso soñará en esta serie contra River”.