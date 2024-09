Colo Colo se prepara para enfrentar a River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, siendo este su mayor desafío de la temporada hasta el momento.

Tras eliminar a Junior de Barranquilla, el ‘Cacique’ buscará llegar a semifinales después de 27 años. La serie se jugará el 17 y 24 de septiembre, con el primer partido en Macul y la vuelta en el estadio Monumental de Núñez.

Este atractivo duelo ya se empieza a jugar fuera de la cancha con arengas por parte de las hinchadas y análisis de los comunicadores nacionales y trasandinos.

En las últimas horas llamó la atención un comentario de un comunicador argentino, que menospreció en redes y con duros dichos al elenco que dirige Jorge Almirón.

El periodista Lucas Schmidt indicó de entrada que “aún le queda una ficha al fútbol chileno, o a una parte, que es venir al Estadio Monumental y al Estadio de Santiago en Chile para jugar un mano a mano por los cuartos de final ante River Plate”.

Y luego fue más allá al apuntar que los jugadores albos “no se pueden ni cambiar al lado de los jugadores de River Plate. No existen”.

Además, el también relator señaló que “la historia de Colo Colo no existe al lado de la de River, que tiene cuatro Copas Libertadores. Colo Colo no se puede comparar ni con River, ni con Boca, ni con San Lorenzo, ni con Racing, ni con Estudiantes. No se puede comparar con Vélez, ni con Independiente”.

“Acá en nuestro país Colo Colo sería Godoy Cruz de Mendoza, Independiente de Rivadavia, Riestra, no sé. Con una Copa Libertadores hace 200 años”, cerró.

No es primera vez que Schmidt exterioriza su desprecio hacia el ‘Cacique’. En marzo pasado, luego que los albos dejaran en el camino a Godoy Cruz por la Libertadores, el comunicador dijo: “Felicidad a Colo Colo (Corro Corro), campeón de la Copa Libertadores en la edición 2024… Ah no, pará, recién clasificó, y ¿por qué festejan tanto muchachos? Le ganaron solamente a un equipo menor de Argentina, son tan chiquititos, que no existen“.