Desde las 12:30 horas del próximo martes 3 de septiembre, se llevará a cabo el remate de caballos del haras ‘Il Campione’, establo que es propiedad del crack de Colo Colo y bicampeón de América con la Selección Chilena, Arturo Vidal.

En total, serán 18 las crías de campeones que serán puestas en venta, en específico, doce hembras y seis machos, los que podrán ser adquiridos en este remate que tendrá varias plataformas para participar en él; presencial, telefónica y digital.

La oficina de remates de Fernando Zañartu Rosas y Cia. Ltda será la encargada de esta venta de crías, los cuales son hijos de Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run. Algunos de estos caballos fueron campeones en distintas oportunidades.

Cabe consignar que las principales condiciones de venta que se advierten en el sitio oficial de la oficina de remate son que las transacciones con crédito se habilitará sólo para clientes autorizados y que, si la compra es bajo de un millón y medio de pesos, deberá pagarse al contado.